Aguero wraca na boisko. Zagra w Barcelona SC

Po prawie dziesięciu latach spędzonych w Manchesterze City Serio Aguero 1 lipca 2021 trafił do FC Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Argentyński napastnik pragnął występować na Camp Nou u boku Leo Messiego, jednak jego plany pokrzyżowały dwa wydarzenia - transfer siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki do PSG oraz choroba, którą wykryto u Aguero po powrocie do Hiszpanii. Problemy z sercem sprawiły, że w grudniu 2021 roku piłkarz zawiesił buty na kołku. Wydawało się, że 101-krotny reprezentant Argentyny już nigdy nie wybiegnie na murawę, jednak, jak się okazuje, choroba nie wykluczyła całkowicie piłkarza z uprawiania sportu.

Sergio Aguero niebawem wróci na boisko. "Nie mogę się doczekać"

28 stycznia na stadionie Banco Pichincha odbędzie się oficjalna prezentacja ekwadorskiego zespołu Barcelona SC, na którą zaproszenie otrzymał wspomniany Sergio Aguero. Podczas wydarzenia zostanie rozegrany mecz towarzyski z udziałem 34-letniego Argentyńczyka. Informacja została podana w mediach społecznościowych drużyny z Ameryki Południowej. W przeszłości w Ekwadorze gościli zawodnicy, tacy jak Ronaldinho, Kaka czy Diego Forlan.

Aguero jest bardzo zadowolony z faktu, że po kilkunastu miesiącach przerwy, znów będzie miał okazję pojawić się na boisku. - Nie mogę się doczekać, aby tam być i dobrze się bawić. Mam kontrolę kardiologa, czuję się bardzo dobrze i już rozpocząłem treningi, więc będę mógł zagrać w "Żółtą Noc". Mam nadzieję, że znów będę się dobrze bawił i poczuję boisko. Mam chip, aby zachować kontrolę, więc będę mógł grać - powiedział były piłkarz FC Barcelony.

Sergio Aguero to prawdziwa legenda Manchesteru City. W barwach "Obywateli" napastnik rozegrał aż 390 meczów, w których strzelił 260 bramek. Przed transferem do Premier League Aguero grał dla Atletico Madryt, gdzie również zaliczył ponad 200 występów. Po zakończeniu kariery piłkarskiej 34-latek został jednym z asystentów Lionela Scaloniego, który niespełna miesiąc temu sięgnął z reprezentacją Argentyny po puchar świata.