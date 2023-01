Chwile grozy w meczu ligowym. 15 minut czekali na karetkę [WIDEO]

Do zdarzenia doszło podczas meczu zespołów Guijuelo i Arenteiro w czwartej lidze hiszpańskiej. W 65. minucie środkowy obrońca Arenteiro, Pol Bueso, wyskoczył do górnej piłki i zagrał ją głową, po czym nieprzytomny padł na murawę.

Chwile grozy na meczu IV ligi hiszpańskiej

Zawodnicy i personel medyczny obu zespołów rzucili się na pomoc piłkarzowi. Sytuacja była bardzo groźna, bo na stadionie w Salamance nie było karetki i trzeba było czekać na nią aż 15 minut. 37-letni piłkarz został przewieziony do szpitala aż 50 kilometrów od stadionu. Według lokalnej prasy jest już przytomny i ma przejść dodatkowe badania lekarskie.

- Pierwsze diagnozy są optymistyczne, ale w takich przypadkach wypada, żeby dla pewności zrobili kolejne badania, bo teraz liczy się tylko zdrowie Pola i to, żeby bezpiecznie wrócił do domu – powiedział cytowany przez "La Voz de Galicia" prezes Arenteiro, Argimiro Marnotes.

- Na pierwszy rzut oka to była normalna sytuacja, ale nagle upadł i stracił przytomność na kilka minut. Potem nerwy wzrosły, gdy szukali ortezy na szyję i wezwali karetkę. Teraz, z tego, co nam powiedzieli, jest w porządku, ale to dobrze, że sprawdzają wszystko, co jest konieczne – dodał trener Arenteiro, Javi Rey.

Sam mecz nie został dokończony. Co ciekawe, to gracze Arenteiro chcieli dokończyć spotkanie w niedzielę, ale ich rywale się nie zgodzili. Na dodatek "AS" pisze, że powodem przerwania meczu wcale nie było zasłabnięcie piłkarza, tylko fatalny stan murawy na skutek deszczu. Data dokończenia pojedynku nie jest jeszcze znana. W momencie przerwania gry było 0:0.