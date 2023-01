Brat Kurta Zoumy strzelił samobója z 30 metrów. Karma wróciła? [WIDEO]

Na początku ubiegłego roku w sieci pojawił się filmik, na którym piłkarz West Hamu United Kurt Zouma znęcał się nad kotem, o czym więcej --> TUTAJ. Francuz został ukarany przez klub grzywną finansową o wartości 300 tys. funtów i 180 godzin prac społecznych. Oberwało się również jego bratu Yoanowi, który nagrywał wspomniany materiał. Otrzymał on 40 godzin prac społecznych mniej, a jego ówczesny zespół Dagenham & Redbridge zawiesił go na czas wyjaśnienia śledztwa. Można zażartwać, że karma wróciła teraz do 24-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Brat Zoumy strzelił samobója. Pokonał własnego bramkarza z 30 metrów

W ubiegły piątek (6 stycznia) Yoan Zouma został wypożyczony z Dagenham & Redbridge do Maidstone (obie drużyny rywalizują na 5. poziomie rozgrywkowym w Anglii). Francuz dostał błyskawiczną szansę na debiut, ponieważ wystąpił w meczu nowego klubu już następnego dnia przeciwko drużynie York (14. miejsce w tabeli). Nie będzie go wspominał jednak zbyt dobrze.

Co prawda Maidstone prowadziło po golu zdobytym w 1. minucie, jednak pięć minut później było już 1:1. 9. minuta okazała się przełomowym momentem tego spotkania. Młodszy brat Kurta, próbując podać piłkę do bramkarza z około 30 metrów, zrobił to zbyt mocno i strzeliła samobója. Finalnie mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla gospodarzy

Trener Maidstone Hakan Hayrettin, pomimo bramki samobójczej, bronił decyzji o zakontraktowaniu francuskiego obrońcy. - Potrzebowaliśmy obrońcy, to na pewno - powiedział po meczu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Aktualny zespół Zoumy po 27. kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli National League z dorobkiem 21 punktów. Liderem rozgrywek jest Notts Country (61 punktów), będące przed Wrexham (56 pkt).