Messi i Ronaldo znów staną naprzeciw siebie. Znamy datę

Szczyt rywalizacji Messiego z Ronaldo przypadł na czas, gdy jeden występował w FC Barcelonie, a drugi w Realu Madryt. Bramki, Złote Piłki, trofea, a zwłaszcza Liga Mistrzów - to wszystko rozgrzewało kibiców, którzy śledzili poczynania zawodników, którzy walczyli o miano najlepszego piłkarza w historii.

Messi kontra Ronaldo 19 stycznia w Rijadzie

W styczniu 2023 roku 37-letni Ronaldo i 35-letni Messi będą na innych etapach swoich karier. Portugalczyk będzie zarabiał miliony w Arabii Saudyjskiej, a Messi ma być blisko przedłużenia kontraktu z PSG, z którym będzie chciał sięgnąć po Ligę Mistrzów. Obaj jednak staną naprzeciw siebie jeszcze jeden raz.

Jak podają arabskie media, m.in. "Arab News", 19 stycznia odbędzie się wyjątkowy, towarzyski mecz między PSG a drużyną złożoną z gwiazd dwóch arabskich klubów – Al-Nassr i Al-Hilal. Informacje o tym pojedynku pojawiały się w sieci już wcześniej, ale teraz wiadomo, że mecz rzeczywiście odbędzie się w tym terminie. Można już rezerwować bilety na to wydarzenie.

"Mecz zostanie rozegrany w Rijadzie 19 stycznia na King Fahd International Stadium, a zawodnicy Al-Hilal i Al-Nassr z tradycyjnych rywali zmienią się w zjednoczony zespół pod wodzą międzynarodowego trenera i asystenta. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Rijad Season 2022" – czytamy w tekście "Arab News". Dodajmy, że "Rijad Season" to sponsorowany przez państwo coroczny festiwal rozrywki i sportu, który odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej. "Meczowi będą towarzyszyć atrakcje rozrywkowe, pokazy świetlne i sztuczne ognie" – dodano.

Mecz będzie można obejrzeć m.in. w mediach społecznościowych PSG oraz na oficjalnej stronie francuskiego klubu, a także w telewizji beIN.

Tak Arabia Saudyjska chce wykorzystać Messiego i Ronaldo

Sprowadzenie do Arabii Saudyjskiej Ronaldo i zaproszenie Messiego do pokazowego meczu ma swoje drugie dno. Ronaldo ma zostać ambasadorem Arabii Saudyjskiej w jej staraniach o organizację mistrzostw świata w 2030 r. Kraj ma zgłosić swoją kandydaturę wspólnie z Grecją i Egiptem. Co ciekawe, Ronaldo w takim przypadku wystąpiłby przeciw swojej ojczyźnie. Portugalia razem z Hiszpanią też chce ubiegać się o mundial.

Umowę na reklamowanie Arabii Saudyjskiej już jakiś czas temu podpisał Messi. Kraj liczy, że z pomocą dwóch gwiazd uda mu się poprawić fatalny PR, jaki ma obecnie na arenie międzynarodowej. Saudyjczykom zarzuca się przede wszystkim liczne naruszenia praw człowieka, penalizację homoseksualizmu, stosowanie kar cielesnych w więzieniach czy dyskryminację kobiet. Władze tego państwa zostały także uznane za odpowiedzialne za brutalne zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w październiku 2018 r.

