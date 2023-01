Aboubakar wbija szpilę Ronaldo. "Po pierwszym treningu wiem, że miałem rację"

Cristiano Ronaldo został niedawno piłkarzem arabskiego Al Nassr i został najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii. Jednak klub, aby zarejestrować Portugalczyka do rozgrywek, musiał...pozbyć się któregoś zagranicznego zawodnika z kadry, w której było ich dziewięciu. W Arabii Saudyjskiej limit obcokrajowców to ośmiu graczy spoza Arabii. Wybór padł na Vincenta Aboubakara, z którym klub miał rozwiązać kontrakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Vincent Aboubakar komentuje sytuację z Cristiano Ronaldo. "Messi jest lepszy"

Vincent Aboubakar stał się tym samym jedną z ofiar słynnego transferu Cristiano Ronaldo. Już kilka dni temu wbił szpilę Portugalczykowi mówiąc, że jego zdaniem nie jest najlepszym piłkarzem, jakiego widział. - Zawsze myślałem, że Leo Messi jest lepszy od Cristiano Ronaldo i po treningu z Ronaldo zdałem sobie sprawę, że miałem rację - powiedział Kameruńczyk cytowany przez "Mundo Deportivo".

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Mateusz Klich wylądował. Lada dzień podpisze kontrakt z nowym klubem

Wygląda na to, że 30-latek nie jest zadowolony z ostatnich wydarzeń wokół Al Nassr. W ostatnim czasie był czołowym zawodnikiem zespołu. W 11 meczach zdobył cztery bramki i zanotował asystę. Ronaldo pozbawił go więc pewnego miejsca w składzie i zmusił do poszukiwania pracodawcy w trakcie sezonu.

Manchester United zaskakuje. Chce gracza Al-Nassr. Niespodziewana oferta

Tureckie media piszą też, że o podpis piłkarza ma walczyć też Fenerbahce. W niedzielę pojawiły się również spekulacje, że Aboubakar prowadzi zaawansowane negocjacje z Besiktasem, o czym poinformował na Twitterze dziennikarz Yagaz Sabuncuoglu. Piłkarz miałby zarabiać 2,6 miliona euro rocznie.