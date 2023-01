Mateusz Klich wylądował. Lada dzień podpisze kontrakt z nowym klubem

Mateusz Klich w ubiegłą środę (4 stycznia) po raz ostatni wystąpił w barwach Leeds United w zremisowanym spotkaniu 19. kolejki Premier League z West Hamem (2:2). Reprezentant Polski z klasą pożegnał się również z kibicami angielskiego klubu w dedykowanym liście, o czym więcej --> TUTAJ. Piłkarz od kilku miesięcy łączony był z amerykańskim DC United i wydaje się, że wszystko zostało już dopięte.

Klich wylądował w USA. Lada dzień zostanie piłkarzem DC United

Minęło kilka dni od ostatniego meczu w Anglii i Mateusz Klich znalazł się już na innym kontynencie, o czym poinformował w niedzielne popołudnie (8 stycznia) za pośrednictwem Instagrama. Wciąż jednak śledzi poczynania byłego zespołu. Na zamieszczonej relacji widać, jak ogląda mecz Leeds z Cardiff w 1/32 finału FA Cup. Zdjęcie pokazuje jednak również aktualną lokalizację. Znajduje się on już w USA, a konkretniej w mieście Arlington w stanie Virginia. Jest to miejsce niedaleko Waszyngtonu, gdzie siedzibę ma DC United.

Zagraniczne media nie podają konkretnych informacji dotyczących obecnej sytuacji Mateusza Klicha. Trzeba więc czekać, aż dopełni wszystkie formalności z władzami nowego klubu i zostanie oficjalnie zaprezentowany. Wszystko powinno się rozstrzygnąć w najbliższych dniach.

Klich, żegnając się z kibicami Leeds, sprawił wiele przykrości sympatykom klubu z Elland Road. Fani postanowili jednak również podziękować piłkarzowi listem, zamieszczonym na Instagramie. - Kiedy zaskakująco pojawiłeś się w pierwszym składzie Bielsy w 2018 roku, mało kto spodziewał się, że opuścisz to samo boisko, ale ponad cztery lata później jako bohater, chwalony i kochany przez fanów Leeds - można przeczytać w tekście.

Zapewnili go, że przez lata będą o nim pamiętać i podczas meczów Leeds nieraz będzie można usłyszeć pieśń z jego nazwiskiem. - Mamy świadomość, że masz wiele do zaoferowania nowej drużynie. Mamy nadzieję, że kibice DC United pokochają Cię tak samo mocno, jak my - niezależnie od tego, czy będziesz strzelał z 20, czy 30 jardów. I nie bój się. Latami będziemy śpiewać o bramkach Klicha. Dziękujemy Klichy" - podsumowali.

To nie były puste słowa kibiców Leeds. W 7. minucie pucharowego spotkania z Cardiff na trybunach Cardiff City Stadium można było usłyszeć pieśń dedykowaną Polakowi. Klich rozegrał dla Leeds łącznie 195 meczów, w których zdobył 24 gole i zaliczył 21 asyst.