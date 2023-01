Wyjątkowe osiągnięcie Lewandowskiego. Pierwszy w historii plebiscytu

Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Triumfował trzykrotnie - w 2015, 2020 i 2021 roku. W tegorocznej edycji również mógł liczyć na wyróżnienie. Główną nagrodę zdobyła Iga Świątek, a więc zwyciężczyni dwóch ubiegłorocznych turniejów wielkoszlemowych - Roland Garros i US Open. Na drugim miejscu sklasyfikowano Bartosza Zmarzlika, który w 2022 roku po raz trzeci został indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Z kolei podium uzupełnił Lewandowski. Mimo że piłkarz FC Barcelony nie zdobył głównej statuetki, to zapisał się w historii plebiscytu.

REKLAMA

Zobacz wideo "KRK". Polski tatuaż nowego trenera skoczków Wybierz serwis

Lewandowski przeszedł do historii plebiscytu. Nikt nie może pochwalić się lepszym bilansem

Lewandowski jest jedynym reprezentantem Polski, który po raz 12. znalazł się w czołowej dziesiątce plebiscytu na najlepszego sportowca roku. Co więcej, zajmował miejsca w TOP 10 przez 12 lat z rzędu. Po raz pierwszy pojawił się w czołówce w 2011 roku. Wówczas uplasował się na 10. miejscu. W kolejnych latach było już lepiej. Zajmował kolejno: 7., 5., 9., 1., 2., 2., 9., 2., 1., 1., i w 2022 roku 3. miejsce. Łącznie na podium zestawienia był siedem razy.

Cezary Kulesza zaskakuje w sprawie nowego selekcjonera. Ujawnia nazwisko kandydata

Lewandowski jest również jednym z najlepszych polskich sportowców, jeśli chodzi o liczbę wygranych w plebiscycie. Ma trzy triumfy. Więcej razy zwyciężało tylko czterech reprezentantów. Mowa o Irenie Szewińskiej, Stanisławie Walasiewicz i Adamie Małyszu - wygrali czterokrotnie. Najlepsza w historii jest Justyna Kowalczyk - zwyciężała pięciokrotnie.

Rok 2022 był jednym z najlepszych w karierze Lewandowskiego. Nie dość, że zdobył mistrzostwo Niemiec z Bayernem Monachium, to po raz kolejny został najlepszym strzelcem Bundesligi. Po raz drugi z rzędu otrzymał również Złotego Buta. Odniósł także sukcesy z reprezentacją Polski - najpierw awansował na mistrzostwa świata w Katarze, a na samym turnieju dotarł do 1/8 finału. Na koniec warto wspomnieć o wielkim sukcesie w postaci transferu do FC Barcelony. To wszystko sprawiło, że Lewandowski po raz kolejny mógł liczyć na uznanie i wsparcie kibiców w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Syn legendy Ligue 1 zatrzymany na lotnisku. Oszustwo na wielką skalę