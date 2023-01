Lewandowski zabrał głos po wynikach plebiscytu. "To dla mnie bardzo ważne"

Za nami Gala Mistrzów Sportu, podczas której poznaliśmy wyniki 88. plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2022 roku. Nominowanych było aż 26 reprezentantów Polski, ale główna nagroda trafiła w ręce Igi Świątek - zwyciężczyni ubiegłorocznych turniejów wielkoszlemowych - French Open i US Open. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie Robert Lewandowski. Piłkarz FC Barcelony nie mógł stawić się osobiście na gali, ale znalazł inny sposób, by podziękować kibicom za oddane głosy i wsparcie.

Lewandowski zajął 3. miejsce w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Po wręczeniu nagrody podziękował kibicom za wsparcie

Nagrodę w imieniu 34-latka odebrała jego mama Iwona. Kobieta pogratulowała synowi kolejnej statuetki i podkreśliła, że czuje ogromną dumę - nie tylko z jego sukcesów na boisku, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. Później głos zabrał sam zainteresowany. Lewandowski połączył się z widzami za pośrednictwem wideo.

- Cześć, mamusiu, jak zawsze dałaś czadu. Dziękuję ci za te miłe słowa - zaczął piłkarz, a później zwrócił się do fanów. - Na początku dziękuję wszystkim za każdy głos, za wspieranie mnie przez cały rok. To jest dla mnie bardzo ważne. Chciałbym podziękować rodzinie, bliskim, a także kibicom, ich wsparcie jest widoczne na każdym kroku - podkreślił.

Piłkarz docenił również klasę pozostałych reprezentantów Polski, z którymi rywalizował w plebiscycie. Zachęcił ich do dalszego działania na rzecz promocji sportu. - Chciałbym podziękować wszystkim laureatom, a także nominowanym. Tym, którzy już odnoszą sukcesy na międzynarodowych arenach, ale też tym, którzy pracują, żeby odnosić sukcesy. Dbajcie o siebie, uprawiajcie sport i zachęcajcie do aktywności. Miłej zabawy - zakończył.

Rok 2022 był jednym z najlepszych w karierze kapitana reprezentacji Polski. Zdobył mistrzostwo Niemiec, grając jeszcze dla Bayernu Monachium. Otrzymał tytuł najlepszego strzelca Bundesligi - 35 trafień i sięgnął po drugiego z rzędu Złotego Buta. Co więcej, wraz z drużyną narodową awansował do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Te osiągnięcia pozwoliły mu po raz kolejny znaleźć się na podium plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Choć w tym roku nie udało mu się triumfować, to w przeszłości zdobywał statuetkę trzykrotnie - w 2015, 2020 i 2021 roku.

Lewandowski przebywa obecnie w Barcelonie. Na boiskach ligowych pojawi się dopiero na początku lutego. To wynik kary zawieszenia na trzy spotkania, jaką napastnik otrzymał za gest wykonany w kierunku sędziego w meczu z Osasuną Pampeluna (2:1). Jednak wykluczenie dotyczy tylko spotkań La Liga, co oznacza, że Lewandowski pojawi się na murawie jeszcze w styczniu. Wystąpi najprawdopodobniej w rywalizacji o Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.