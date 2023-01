Syn legendy Ligue 1 zatrzymany na lotnisku. Oszustwo na wielką skalę

Synowie bardzo dobrych i cenionych piłkarzy nie zawsze idą śladami swoich ojców. Przykładem jest Aurelien Michel, który mimo młodego wieku, na pewno już nie będzie zapamiętany tak samo, jak jego ojciec. Wszystkiemu winne są problemy z prawem, które mogą nawet zaprowadzić go na co najmniej kilka lat do amerykańskiego więzienia.

Milionowe wyłudzenia

Jak podaje "The Telegraph", syn Claude'a Michela miał zostać zatrzymany 4 stycznia na lotnisku im. Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku. Ma to mieć związek z jego działalnością internetową, na której nielegalnie się wzbogacił.

Według dziennikarzy angielskiej gazety, mieszkający na co dzień w Zjednoczonych Emiratach Arabskich amatorski piłkarz namawiał zainteresowane osoby do kupna obrazków z kolekcji Mutant Ape Planet. Kiedy jednak pieniądze, a dokładniej kryptowaluty, pojawiały się na jego koncie, kupiec mógł zapomnieć o otrzymaniu obrazka.

W sumie, przy obecnym kursie krypto, które od około 400 dni regularnie dołują, syn Claude'a Michela miał wyłudzić około 3 miliony dolarów. Co jednak ciekawsze, sam Aurelien Michel zarzeka się, że nie chciał nikogo oszukiwać, ale społeczność jest sama sobie winna, gdyż osoby z którymi handlował były bardzo toksyczne.

Choć sam zainteresowany próbował także grać w piłkę na zawodowym poziomie, nie udawało mu się to najlepiej. Zdecydowanie większą karierę zrobił jego ojciec, który przez 14 lat regularnie grał w barwach Guingamp. Claude Michel w sumie rozegrał 229 meczów w Ligue 1 i 86 w Ligue 2, stając się jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy we francuskim futbolu.

