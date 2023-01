Al Nassr może zarejestrować Ronaldo. "Klub rozwiązał kontrakt z Aboubakarem"

Cristiano Ronaldo pod koniec ubiegłego tygodnia podpisał kontrakt, który uczynił go najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii. Został piłkarzem Al Nassr, ale nie mógł zostać zarejestrowany przez klub, ponieważ znajdowało się w nim zbyt dużo obcokrajowców (9). Wydaje się jednak, że znaleziono rozwiązanie palącego problemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie 9 kilogramów prestiżu. Tak wygląda nagroda za TCS

Vincent Aboubakar rozwiązał kontrakt z Al-Nassr. Cristiano Ronaldo może zostać zarejestrowany

W sobotę portal Mercato ogłosił, że władze klubu podjęły już pierwsze kroki ws. zarejestrowania Cristiano Ronaldo. - Al Nassr rozwiązał kontrakt z Vincentem Aboubakarem za porozumieniem stron. Piłkarz otrzyma całą rekompensatę finansową, do której był uprawniony - poinformowały w sobotę arabskie media. Nie potwierdzono jednak, by Kameruńczyk miał przejść do Manchesteru United, jak pisały wcześniej inne zagraniczne media.

Oznacza to, że Ronaldo zadebiutuje na arabskich boiskach jeszcze w styczniu. Arabskie źródła piszą, że pierwszym meczem, w którym obejrzymy Portugalczyka w barwach Al Nassr, będzie starcie z Al Ettifaq. Mecz odbędzie się 22 stycznia na wyjeździe. Dlaczego Ronaldo nie będzie mógł zadebiutować wcześniej? 37-latka obowiązuje zawieszenie nałożone przez Angielski Związek Piłki Nożnej (The Football Association), o czym więcej --> TUTAJ.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Al Nassr jest liderem pierwszej ligi w Arabii Saudyjskiej z dorobkiem 29 punktów. Na drugim miejscu znajduje się klub Grzegorza Krychowiaka, Al Shabab (25 pkt), mający tyle samo punktów, co trzecie Al-Hilal.