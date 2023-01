Były gwiazdor Celticu aresztowany. W aucie wiózł kokainę

Jak donosi "Irish Mirror", dublińska policja w piątek rano w dzielnicy Crumlin aresztowała byłego piłkarza Anthony'ego Stokesa i jego znajomego. Była gwiazda Celticu miała doprowadzić do pewnego incydentu drogowego, po czym nie zatrzymała się na żądanie policji. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, aż w końcu zatrzymali 34-latka. Podczas przeszukania wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna tak nerwowo przed nią uciekał. W samochodzie znaleziono bowiem worek z białym proszkiem.

Była gwiazda Celticu ma kłopoty. W jego samochodzie znaleziono kokainę

Zdarzenie w specjalnym oświadczeniu zrelacjonowała także miejscowa policja. Nie podała jednak konkretnych nazwisk. - We wczesnych godzinach porannych 6 stycznia 2023 r. policja zatrzymała dwóch trzydziestokilkuletnich mężczyzn za stworzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. W samochodzie skonfiskowano również dużą ilość narkotyków - napisano.

Według doniesień medialnych w samochodzie znajdowała się kokaina o wartości ok. 4500 euro (ok. 20 tys. zł). Po zatrzymaniu obaj mężczyźni spędzili noc w areszcie i wyszli z niego w sobotę rano. - Zostali zwolnieni za kaucją i mają stawić się w sądzie w późniejszym terminie - dodała policja.

W przeszłości Stokes również miewał problemy z prawem. Stawał już przed sądami w sprawach o pobicia. Jest także poszukiwany na terenie Szkocji za złamanie zakazu zbliżania się do ojca byłej dziewczyny, którego nękał obraźliwymi wiadomościami.

Anthony Stokes to były napastnik i dziewięciokrotny reprezentant Irlandii. Karierę seniorską rozpoczynał w Arsenalu, ale nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny. Najlepsze lata gry spędził w lidze szkockiej. W 2009 r. trafił do Hibernianu, gdzie w 40 spotkaniach zdobył 22 bramki, po czym po roku przeniósł się to Celtiku Glasgow. Występował tam przez sześć lat. Zagrał w sumie 135 razy i strzelił 58 goli. Karierę zawodniczą zakończył w 2020 r.