Jak syn to Lionel, jak córka to Lionela. Tak Argentyńczycy uhonorowali Messiego

Leo Messi od lat jest uwielbiany przez argentyńskich kibiców, ale to, co dzieje się w ostatnim czasie w jego kraju, można nazwać szaleństwem. Ma ono oczywiście związek z triumfem Argentyny na mistrzostwach świata. Drużynę do triumfu poprowadził właśnie Messi, który strzelił siedem goli (dwa w finale) i zanotował trzy asysty. Został wybrany najlepszym graczem mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie 9 kilogramów prestiżu. Tak wygląda nagroda za TCS

Niesamowita reakcja trzecioligowca na wylosowanie Barcelony. "Barça eliminao" [WIDEO]

Po turnieju wziął na jakiś czas wolne i przyjechał do swojego kraju. Tam jego rezydencja była regularnie oblegana przez kibiców Argentyny. Po powrocie do Rosario Messi ledwo wjechał na swoją posesję, a innym razem media informowały, że miał duże trudności, żeby z niej wyjechać.

Argentyńczycy nazywają swoje dzieci na cześć Leo Messiego

Argentyńczycy na różne sposoby chcą uhonorować swojego idola. Jeden z kibiców poszedł na całość i zrobił sobie tatuaż na całą twarz. W miastach powstają murale przedstawiające triumfującego Messiego. Teraz zagraniczne media podają, że Argentyńczycy upodobali sobie nazywanie swoich dzieci imieniem Messiego. Z danych, które udostępnił Urząd Stanu Cywilnego prowincji Santa Fe, wynika, że w grudniu 2022 r. najpopularniejszymi imionami dla dzieci były Lionel i Lionela. Takie imiona miało otrzymać jedno na 70 urodzonych dzieci. Dla porównania, jak pisze portal insidesport.in, we wrześniu nazwano tak tylko sześcioro dzieci. W październiku i listopadzie ta liczba wzrosła to 32, ale prawdziwy "boom" na Lionela i Lionelę wybuchł właśnie w grudniu, kiedy turniej trwał w najlepsze i kiedy Argentyńczycy sięgnęli po wymarzony triumf. Dziennikarze dodają też, że popularne były też inne imiona należące do reprezentantów. Uznanie w oczach Argentyńczyków zyskali Julian Alvarez, zdobywca czterech goli i Emiliano Martinez, najlepszy bramkarz turnieju.

Oto bohater, który doprowadził do transferu Ronaldo. Znają się od 20 lat

A jak Messi otrzymał swoje imię? Również na cześć Lionela. Kiedy Celia Cuccittini zaszła w ciążę, modna była piosenka "Say You, Say Me" wykonywana przez Lionela Richiego.

Inny sposób na uhonorowanie Messiego miał też przedstawić Argentyński Bank Centralny, który rzekomo rozważa możliwość umieszczenia podobizny Leo Messiego na banknotach o nominale 1000 peso (wartość około 25,12 zł) nawiązując do numeru 10, który kapitan Argentyńczyków nosi na plecach. Z kolei na odwrocie banknotu znalazłoby się zdjęcie reprezentacji Argentyny, która teraz jest określana "La Scalonetą".