Bartosz Bereszyński już na treningu w nowym zespole. Towarzyszył mu Piotr Zieliński

Bartosz Bereszyński przyleciał do Neapolu, dopełnił wszystkie formalności, przeszedł badania medyczne, zapozował do paru zdjęć, którymi ogłoszono transfer z Sampdorii i od razu ruszył do pracy. Jeszcze tego samego dnia odbył zajęcia z pierwszym zespołem SSC Napoli. Razem z nim trenował inny reprezentant Polski - Piotr Zieliński.

