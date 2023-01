Niesamowita reakcja trzecioligowca na wylosowanie Barcelony. "Barça eliminao" [WIDEO]

FC Barcelona w sobotę (7 stycznia) poznała rywala w 1/8 finału Pucharu Króla. Następnym przeciwnikiem będzie zespół AD Ceuta, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ. Okazuje się, że trzecioligowiec nie był wcale rozczarowany losowaniem.

"El Barça eliminao". Piłkarze Ceuty oszaleli po wylosowaniu Barcelony

Podczas losowania 1/8 finału trwało bezpośrednie połączenie dziennika "Marca" z piłkarzami AD Ceuta. Zawodnicy wręcz oszaleli, jak dowiedzieli się, że ich kolejnym rywalem będzie zespół FC Barcelony. Można było usłyszeć krzyki: "El Barca eliminao", "Barca eliminao". Prowadzący transmisję, najlepszy napastnik drużyny Rodri Rios, występował w przeszłości w drużynach FC Barcelony, dlatego nie ukrywał ogromnego szczęścia z wylosowania byłego klubu.

AD Cueta jest absolutną sensacją tegorocznej edycji Pucharu Króla. Pomimo faktu, że zespół zajmuje ostatnie miejsce w III lidze i jego szanse na utrzymanie są bardzo nikłe, piłkarze nie mają zamiaru się poddawać. W rozgrywkach Pucharu Króla wyeliminowali już UD Ibizę, czy Elche, a teraz mierzą w zwycięstwo z wicemistrzem Hiszpanii.

O szczęściu w losowaniu mówił za to Xavi Hernandez, trener FC Barcelony. W poprzedniej rundzie jego zespół mierzył się z CF Intercity, czyli drużyną grającą na poziomie AD Ceuta. I potrzebował dogrywki, by zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla FC Barcelony, a hat-tricka w drużynie rywali zdobył Oriol Soldevila, wychowanek katalońskiego klubu.

Wszystkie pary 1/8 finału Pucharu Króla:

AD Ceuta – FC Barcelona

Levante UD – Atletico Madryt

Sporting Gijon – Valencia

Deportivo Alaves – Sevilla

Real Betis – Osasuna

Villarreal – Real Madryt

Real Sociedad – Mallorca

Athletic Club – Espanyol

Spotkania 1/8 finału odbędą się w środę, 18 stycznia o godzinie 18.