Syn Davida Beckhama zagra w Europie. Powrót. "Jestem szczęśliwy i dumny"

Choć od zakończenia kariery przez Davida Beckhama minie w tym roku dziesięć lat, to legendarne nazwisko wciąż jest obecne w świecie futbolu. Między innymi za sprawą jego 20-letniego syna, który także zawodowo gra w piłkę. Przez najbliższe pół roku Beckham junior znów będzie występował na europejskich boiskach.

Romeo Beckham wraca do Europy. Zagra w rezerwach FC Brentford

Informację o przejściu młodego Beckhama do Brentford potwierdzono w piątek 6 stycznia wieczorem. "Witamy w Brentford B! Romeo Beckham został wypożyczony z Interu Miami do FC Brentford do końca sezonu 2022/23" - czytamy na oficjalnym Twitterze angielskiej drużyny. Co ciekawe Beckham trenował z rezerwami Brentford trenował już od października, ale dopiero teraz doszło do oficjalnego porozumienia między Brytyjczykami a Interem Miami.

Młody zawodnik nie ukrywał zadowolenia z przenosin na Wyspy. - Jestem szczęśliwy i dumny, że tu jestem - powiedział na łamach klubowej strony i dodał: - Nie mogę doczekać się startu sezonu i cieszę się, że dostałem szansę wypożyczenia tutaj. To bardzo ekscytujące miejsce z wieloma utalentowanymi piłkarzami, które pozwoli mi stawać się coraz lepszy.

Podczas podpisania umowy 20-letniemu Romeo towarzyszył ojciec, który na oficjalnej fotografii był bardzo uśmiechnięty i zapewne dumny z syna.

Romeo Beckham jest drugim najstarszym z czwórki dzieci Davida i Victorii Beckhamów. Gdy był młodszy trenował w rezerwach Arsenalu. W 2014 roku Romeo odszedł z Arsenalu i postanowił, że nie chce robić kariery piłkarskiej. Do treningów wrócił niespełna trzy lata temu, a debiut w profesjonalnym futbolu 20-latek zaliczył w barwach Fort Lauderdale, rezerwowej ekipy Interu Miami, we wrześniu ubiegłego roku.