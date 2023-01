Ukraińcy idą na całość. Wielki transfer. "100 milionów euro"

Wszystko wskazuje na to, że rewelacja tego sezonu, grający w Szachtarze Donieck - Mychajło Mudryk, najprawdopodobniej zmieni niebawem klub. 22-latek już kilka dni temu był już praktycznie dogadany z Arsenalem. Potem jednak do gry o zawodnika włączyła się też Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

PSG ma dość. Wyceniło Neymara i chce go oddać. Dwóch chętnych

Chelsea uprzedzi Arsenal i pozyska wielki ukraiński talent?

Mudryk to jeden z najlepszych młodych piłkarzy Europy. Na boisku imponuje pewnością siebie, dryblingiem oraz znakomitym przeglądem pola. Jest niemal pewne, że karierę będzie kontynuował w Londynie. Pytanie jednak brzmi w którym klubie. 22-letni zawodnik nie ukrywał, że chciał trafić do Arsenalu. Klub ten chciał zapłacić Szachtarowi 60 milionów euro, ale ta oferta została odrzucona.

Tymczasem w czwartek Darijo Srna, dyrektor sportowy Szachtara, przyleciał do Londynu, by negocjować transfer swojego utalentowanego piłkarza. Dał też jasno do zrozumienia prezesom Arsenalu, że chce otrzymać aż 100 milionów euro.

- Jeśli Antony przybył do Manchesteru United za 100 milionów euro, to Mudryk też jest tyle samo wart - powiedział Srna.

Nie wiadomo, czy Arsenal będzie chciał zapłacić tyle pieniędzy. Być może sytuację wykorzysta Chelsea, która po fatalnym początku sezonu, wciąż szuka wzmocnień. Srna oglądał nawet mecz Chelsea - Manchester City na Stamford Bridge. Obok niego w loży VIP siedział Todd Boehly, właściciel Chelsea.

- Darijo Srna, dyrektor Szachtaru zgodnie z oczekiwaniami był na meczu Chelsea - Manchester City (0:1) na Stamford Bridge. Arsenal będzie nadal naciskał na Mudryka, bo jest priorytetem, ale Szachtar spotkał się także z Chelsea w ostatnich godzinach - napisał dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w transferach.

W tym sezonie Mudryk zagrał w 18 meczach Szachtara (liga i Liga Mistrzów). Strzelił dziesięć goli i miał osiem asyst.

Jest w Chelsea od pół roku, a kibice już mają go dość. "Niech idzie za Ronaldo"

Wydaje się, że dla niego lepiej by było, by trafił jednak do Arsenalu. Klub ten walczy o mistrzostwo Premier League. Po 17. kolejkach ma 44 punkty i prowadzi w tabeli. Chelsea jest dopiero na dziesiątym miejscu ze stratą aż dziewiętnastu punktów do Arsenalu, a do strefy Ligi Mistrzów - aż dziesięciu.