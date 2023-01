Nowy szef UEFA właściwie już znany. Zyskał swoją surowością i stanowczością

Zgodnie z artykułem 4 przepisów europejskiej federacji piłkarskiej, kandydaci na to stanowisko muszą zostać zgłoszeni administracji co najmniej trzy miesiące przed Kongresem UEFA. Termin ten minął 5 stycznia 2023 roku. Już podczas jednego z ostatnich Komitetów Wykonawczych UEFA we Frankfurcie ogłoszono, że Ceferin ma pisemne poparcie 55 europejskich federacji, co niewątpliwie zniechęciło każdego, kto chciał wystartować przeciwko niemu.

Zyskał swoją surowością i stanowczością

5 kwietnia 2023 roku podczas Kongresu Generalnego UEFA w Lizbonie Aleksander Ceferin zostanie wybrany na następną, trzecią kadencję. Słoweniec zyskał w oczach głosujących ostatnimi miesiącami, w których sprzeciwił się Superlidze czy zadecydował o wyrzuceniu Rosji z rozgrywek pod egidą UEFA.

Był szczególnie stanowczy w stosunku do klubów, które kierowały projektem stworzenia Superligi z Florentino Perezem z Realu Madryt na czele. Zdobył zaufanie Unii Europejskiej, broniąc swojego modelu. Opinia rzecznika sądu generalnego, choć nie jest wiążąca, dała mu poparcie do konfrontacji na linii Superliga-UEFA, która zostanie w pełni rozstrzygnięta w 2023 roku, z nim jako prezydentem.

Przed europejską federacją piłkarską bardzo ważny czas. Między innymi w 2025 roku wchodzi w życie nowy format rozgrywek Ligi Mistrzów czy reforma Finansowego Fair Play.