PSG ma dość. Wyceniło Neymara i chce go oddać. Dwóch chętnych

Neymar nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Na początku ubiegłego miesiąca, Brazylijczyk odpadł w 1/8 finału mundialu w Katarze po porażce w rzutach z Chorwacją. Kiedy wrócił do Paryża, aby kontynuować marsz po drugie z rzędu mistrzostwo Francji, po zaledwie 60 minutach meczu ze Strasbourgiem, został wyrzucony z boiska za symulowanie rzutu karnego, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ. Jak się okazuje, to jeszcze nie wszystko.

Władze PSG chcą sprzedać Neymara. Dwóch kandydatów do zakontraktowania piłkarza

Jak informuje portal Fichajes.net, Neymar może już niedługo zmienić pracodawcę. Zainteresowanie zawodnikiem przejawią bowiem dwa angielskie kluby: Chelsea oraz Newcastle United. Francuzi są gotowi przystąpić do negocjacji, ale nie oddadzą go za mniej niż 60 milionów euro. Byłaby to dla nich ogromna starta, ponieważ w 2017 roku zapłacili za piłkarza 222 miliony euro.

PSG nie chce już jednak kontynuować współpracy z Brazylijczykiem. Władze klubu zdecydowały się wystawić go na listę transferową w najbliższym czasie, ponieważ uważają, że Kylian Mbappe oraz Lionel Messi w zupełności wystarczą, aby poprowadzić ich projekt do końca sezonu. Zarobki są kolejnym argumentem, który wpływa na decyzję Nassera Al-Khelaifiego oraz jego współpracowników. Piłkarz pobiera około 40 milionów euro rocznie, ale wcale nie musi się spieszyć z przeprowadzką, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

Neymar wystąpił w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach w 21 meczach w barwach PSG, zdobywając 15 goli i 13 asyst. Łącznie dla francuskiego klubu zagrał w 165 meczach, w których strzelił 115 bramek. Piłkarz opuścił ostatnie spotkanie z Lens (1:3) z powodu zawieszenia i też wątpliwe, aby wziął udział w meczu Pucharu Francji z Chateauroux (6 stycznia). Najprawdopodobniej na boisku zobaczymy go dopiero 11 stycznia, kiedy PSG zmierzy się z Angers.