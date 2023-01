Polski klub w krytycznej sytuacji. Piłkarz chce pozbawić go licencji

Concordia Elbląg po 16. kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli III ligi z dorobkiem 7 punktów. Zespół prowadzony przez 29-letniego Adriana Żurańskiego znajduje się w krytycznej sytuacji, tracąc 6 punktów do wyjścia ze strefy spadkowej. Wyniki sportowe to jednak niejedyne kłopoty, które w ostatnim czasie towarzyszą ekipie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Concordia Elbląg ma poważne problemy. Klub rozpada się w na naszych oczach

Pod koniec września ubiegłego roku Concordia szukając wzmocnień pierwszej drużyny zakontraktowała byłego piłkarza KTS-u Weszło Yudai'a Miyamoto. Japoński piłkarz nieźle spisał się w rundzie jesiennej, strzelając 2 gole w 6 spotkaniach. Niestety pożegnanie 25-latka z klubem nie przebiegło tak, jak sobie to wyobrażał.

Zawodnik na Twitterze napisał post, w którym oskarża Concordię o niewypłacenie mu zaległych pensji. Dodał do tego nawet konkurs. Jeśli ktoś udostępni jego tweet oraz zaobserwuje go na portalu, to dostanie koszulkę. - Concordia Elbląg nie zapłaciła mi około 5000 zł, mimo że mam zawodowy kontrakt. Takie kłopoty finansowe są u nich na porządku dziennym, dlatego powinni zabrać im licencję na grę - zakomunikował.

Piłkarze Concordii ustawiali mecze? Kilku zostało już zawieszonych

W ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji, świadczących o tym, że w polskiej piłce znowu mamy do czynienia z korupcją. Zagraniczne firmy bukmacherskie zainteresowały się wynikami na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Według informacji TVP Sport, zakłady na niektóre mecze III ligi przekraczały kwotę 90 tysięcy euro. Użytkownicy mieli zacząć nawet trafiać dokładną liczbę bramek w danym spotkaniu.

Największa krytyka spadła na piłkarzy Concordii. Chodziło głównie o spotkanie z 5 listopada 2022 roku, kiedy podejmowali u siebie Pilicę Białobrzegi. Przy stanie 0:2, w sieci pojawiło się bardzo dużo zakładów na to, że przed przerwą padnie jeszcze co najmniej jeden gol. Bukmacherzy wyczuli, że dzieje się coś niewłaściwego, dlatego postanowili wycofać zakład z oferty.

Podczas spotkania na opcję "powyżej 2,5 gola" zebrała się łączna kwota około 13 tysięcy euro. Pierwsza część gry zakończyła się wynikiem 1:3, więc ci, co zainwestowali pieniądze na tę opcję, mogli cieszyć się z wygranej. W trakcie 45 minut gry zostały podyktowane aż trzy rzuty karne.

Dzień po artykule dziennikarza Mateusza Migi z TVP Sport, zarząd klubu z Elbląga postanowił odsunąć od drużyny: Ołeksija Kazakowa, Badriego Akubardiję, Iwana Spyczkę i Ihora Radczenkę. Ostatni z piłkarzy został nawet zawieszony przez Polski Związek Piłki Nożnej, co może świadczyć o tym, że pojawiły się dowody obciążające Ukraińca.