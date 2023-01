Eto'o robi czystki. Zatrważające wyniki badań. Ponad 30 piłkarzy wyrzuconych

W grudniu 2021 roku prezydentem piłkarskiej federacji Kamerunu został były piłkarz FC Barcelony, czy Interu Mediolan Samuel Eto'o. Od początku nowych rządów, 41-latek zapowiedział, że zamierza przeprowadzić głębokie reformy w tamtejszej piłce.

Samuel Eto'o robi porządki. 11 piłkarzy wyrzuconych z U-17

Nie rzucał słów na wiatr. Kilka dni temu media poinformowały, że Eto'o zarządził przeprowadzenie testów w drużynach młodzieżowych, aby zweryfikować, czy nie doszło do manipulacji aktami urodzenia. Efekt? 21 z 30 zawodników reprezentacji Kamerunu do lat 17 zostało zdyskwalifikowanych z powodu oszustw związanych z wiekiem. I jak informuje BBC, to nie koniec porządków. Trener powołał na to miejsce kolejnych piłkarzy, ale… będzie musiał szukać dalej. Bo 11 kolejnych zawodników nie zdało testów MRI. Polegają one na skanowaniu nadgarstka w celu zbadania, jak zaawansowana jest struktura kości.

W oświadczeniu kameruński związek poinformował, że Samuel Eto'o "wydał ścisłe instrukcje" odnośnie działań, które należy podjąć "w celu położenia kresu manipulowania aktami urodzenia, co w przeszłości nadszarpnęło wizerunek kameruńskiej piłki nożnej". Jak podaje BBC, opinia publiczna mocno wspiera nowego prezesa w tych działaniach.

W dniach od 12 do 24 stycznia odbędą się eliminacje w Związku Środkowoafrykańskich Federacji Piłki Nożnej (UNIFFAC). Dwie najlepsze ekipy awansują do kwietniowego Pucharu Narodów Afryki U-17 w Algierii. Kamerun zagra z Kongo, Czadem, Demokratyczną Republiką Kongo i Republiką Środkowoafrykańską.

Stąd też takie czystki w kameruńskiej kadrze. I to nie jest pierwszy taki exodus. W 2017 roku kameruńska federacja wykluczyła 14 zawodników z kadry U-17 z tego samego powodu.