Fernando Santos, były selekcjoner Portugalii, blisko nowego klubu

Jeszcze we wtorek Fernando Santos był na medialnej liście kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski i PZPN miał obserwować go pod kątem zatrudnienia. Tymczasem temat Portugalczyka na ławce trenerskiej kadry zdaje się być coraz bardziej odległy. Były selekcjoner kadry Portugalii ma ciekawe i konkretne oferty z kilku klubów Europy i Azji.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener wygnał zawodnika z boiska

Santos nie dla Polski

W trakcie mundialu pojawiały się doniesienia, że Santos miałby wrócić po latach do Grecji, by ponownie objąć reprezentację. To z nim na pokładzie Grecy byli na ostatnim międzynarodowym turnieju (MŚ 2014, dotarli do 1/8 finału).

Z kolei we wtorek Marcin Lepa z Polsatu Sport sugerował, że Portugalczyk może znaleźć się pod obserwacją PZPN-u. - Bardzo ciekawe nazwisko, które dla mnie jest trochę nazwiskiem z gatunku Leo Beenhakkera - mówił na kanale Prawda Futbolu.

Coraz więcej wskazuje na to, że Santos nie będzie prowadził żadnej reprezentacji, a zajmie się pracą w klubie. Według Fabrizio Romano ma konkretne oferty od klubów europejskich, chińskich, ale najbardziej prawdopodobnym kierunkiem pracy jest Bliski Wschód.

"Były trener Portugalii Fernando Santos rozważa opcje swojego następnego ruchu. Europejskie i chińskie kluby zbliżyły się do Santosa, ale najprawdopodobniej następnym celem jest teraz Bliski Wschód" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Nie wiadomo, czy chodzi o propozycję jednego z saudyjskich lub katarskich klubów, czy z zespołu z innej ligi.

Fernando Santos był selekcjonerem kadry Portugalii w latach 2014-2022. Wygrał z nią mistrzostwo Europy i Ligę Narodów. Po raz ostatni był trenerem klubowym w latach 2007-2010, kiedy pracował w PAOK-u Saloniki.