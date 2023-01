Zagrał 138 meczów w ekstraklasie i nagle rozwiązuje umowę. Koniec kariery?

Ivan Runje ostatni raz w PKO Ekstraklasie zagrał 5 kwietnia 2021 r. Wówczas Jagiellonia Białystok przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:1. Później zmagał się z ciężką kontuzją kolana, która wykluczyła go z gry na ponad rok.

Runje rozstaje się z Jagiellonią i prawdopodobnie z futbolem

Chorwacki obrońca nie był w stanie do końca się wyleczyć. Latem pojechał na zgrupowanie Jagiellonii do Opalenicy, ale po tygodniu musiał je opuścić, nie był w stanie trenować na pełnych obrotach.

- Byłem w świetnej dyspozycji piłkarskiej, chociaż trochę wolniejszy i momentami brakowało mi orientacji boiskowej. Ale forma czysto piłkarska dopisywała, jak przez całe lata w Jadze. Cóż, po tygodniu kolano zaczęło pobolewać, pachwina się odezwała. Zacisnąłem zęby, nie poddawałem się, ale organizmu nie oszukasz. W pewnym momencie ból kolana stał się nieznośny - mówił w lipcu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Przez ostatnie miesiące walczył o zdrowie u siebie w kraju, ale to była nieudana próba powrotu do gry. - Niestety, nie ma co się oszukiwać, z moim kolanem nie jest dobrze. Mój rodak, znany lekarz podejmie próbę pomocy. Nie chcę krakać, ale ona może być ostatnią. O ile w ogóle dojdzie do jego interwencji. Najpierw sprawdzi, w jakim stanie jest chrząstka w kolanie oraz kość - opowiadał Runje.

W tym sezonie Chorwat wystąpił raz w rezerwach "Jagi", ale szybko doszło do nawrotu kontuzji. Dlatego też podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z klubem za porozumieniem stron. Najprawdopodobniej nie podejmie kolejnej próby powrotu na boisko i ogłosi wkrótce zakończenie kariery piłkarza.

Ivan Runje zagrał w sumie w 155 meczach w barwach Jagiellonii we wszystkich rozgrywkach (z czego 138 w ekstraklasie). Strzelił dziesięć goli i zanotował siedem asyst. Miał ważny kontrakt do końca czerwca 2024 r. W przeszłości reprezentował barwy duńskiego FC Nordsjaelland i cypryjskiej Omonii Nikozja.