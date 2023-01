Bezczelne słowa. Reprezentant Rosji poucza Lewandowskiego

- Może Robert Lewandowski chce zostać politykiem? To dziwne, że piłkarze, którzy zawsze powtarzali, że sport powinien być oddzielany od polityki i zachowywali się poprawnie, nagle w jednej chwili zmienili zdanie - powiedział obrońca Spartaka Moskwa i reprezentacji Rosji - Gieorgij Dżykija.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz wierzy w Kubackiego przed finałem TCS. "Cuda w skokach się zdarzały"

29-latek w ten sposób skomentował zachowanie kapitana reprezentacji Polski i całej naszej drużyny, która odmówiła występu przeciwko Rosji w meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Szokujące kulisy MŚ w Rosji. "Każdy mecz był kupiony". Specjalne porozumienie

Do meczu miało dojść 24 marca w Moskwie. Miało, ale nie doszło po tym, jak Polacy zapowiedzieli, że nie zagrają z Rosją po ataku tego kraju na Ukrainę. Za naszą decyzją poszły nie tylko inne reprezentacje, ale też całe federacje, bo i UEFA, i FIFA zawiesiły Rosję w prawach członka. Kluby z tego kraju wciąż nie mogą uczestniczyć w europejskich pucharach, a drużyna narodowa nie tylko nie zagrała na mundialu, ale nie wystąpi też na Euro 2024.

"Jeśli masz prywatną opinię, zachowaj ją dla siebie"

- Kiedy jesteś sportowcem na tym poziomie, nie musisz uprawiać kampanii i zabiegać o głosy. Jeśli masz prywatną opinię, zachowaj to dla siebie. To samo tyczy się Bośniaków, którzy nie chcieli zagrać z nami meczu towarzyskiego. Uważam, że wystarczyłoby, gdyby zawodnicy skontaktowali się ze swoimi federacjami. Po co mówić o tym tak głośno? - pytał Dżykija w rozmowie z portalem Sport-express.

I dodał: - Ale spokojnie, podałbym rękę Lewandowskiemu. Nie wiem, czy uścisnąłby mi dłoń, czy nie, ale zostawiłbym to do jego decyzji.

Xavi skreślił dwóch zawodników Barcelony. "Poniosą konsekwencje"

Jeszcze kilkanaście dni temu rosyjska federacja rozważała odejście od UEFA i dołączenie do AFC, czyli azjatyckiej federacji. Chociaż decyzja była odwlekana w czasie, a w kraju trwała wielka dyskusja, to Rosjanie na aż tak radykalny krok się nie zdecydowali.

Przez to wciąż nie wiadomo, czy drużyna z tego kraju będzie miała szansę wystąpić na MŚ w 2026 r. Na Euro 2024 Rosjanie na pewno nie zagrają, ponieważ nie zostali dopuszczeni do eliminacji przez UEFA.