Cristiano Ronaldo wziął i sobie nagrabił. "Nie powinien"

- Jak na razie czuję się tu świetnie i jestem dumny, że podjąłem tę wielką decyzję w swojej karierze i życiu. Moja praca w Europie się skończyła. Grałem dla największych klubów na świecie, wygrałem wszystko, co było do wygrania. Teraz przede mną nowe wyzwania w Azji i jestem wdzięczny, że Al-Nassr dało mi tę możliwość. Chcę inspirować nowe pokolenia piłkarzy i piłkarek. To dla mnie wyzwanie, ale jestem z niego dumny i szczęśliwy - mówił Cristiano Ronaldo w trakcie prezentacji w nowym klubie.

I dodawał: - Bardzo ważne jest też to, że moja rodzina czuje się tu świetnie. Kiedy podejmowałem decyzję o wyjeździe tu, moi najbliżsi od początku mnie wspierali. Szczególnie moje dzieci. Wszyscy są szczęśliwi. W poniedziałek przywitano nas tu bardzo miło, Saudyjczycy są dla nas wspaniali.

We wtorek Ronaldo został zaprezentowany przed dziennikarzami oraz kibicami na całym świecie jako zawodnik saudyjskiego Al-Nassr. W trakcie konferencji prasowej Portugalczyk wielokrotnie ciepło wypowiadał się o nowym kraju i jego obywatelach, a także zadaniach, jakie przed nim stoją.

Zachowanie Ronaldo nie spowodowało się obrońcom praw człowieka. Przedstawiciele Amnesty International skrytykowali Portugalczyka za to, że zmarnował znakomitą okazję do tego, by mówić o problemach, jakie na co dzień dotykają mieszkańców Arabii Saudyjskiej oraz ludzi tam pracujących.

Amnesty International skrytykowało Ronaldo

Zdaniem obrońców praw człowieka to saudyjski książę - Mohammed bin Salman - bezpośrednio odpowiada za wtrącanie do więzień obrońców praw kobiet czy morderstwo dziennikarza - Jamala Khashoggiego w 2018 r.

- Zamiast bezkrytycznie chwalić Arabię Saudyjską, Ronaldo powinien wykorzystać swoją znaczącą pozycję publiczną, aby zwrócić uwagę na kwestie praw człowieka w tym kraju - powiedziała Dana Ahmed z Amnesty International.

I dodała: - Arabia Saudyjska regularnie dokonuje egzekucji na ludziach za przestępstwa, w tym morderstwa, gwałty i przemyt narkotyków. W zeszłym roku jednego dnia skazano na śmierć 81 osób, z których wiele było sądzonych w rażąco niesprawiedliwych procesach. Władze kontynuują także walkę z wolnością słowa i zrzeszania się, wydając ciężkie wyroki więzienia na obrońców praw człowieka, działaczy na rzecz praw kobiet i innych działaczy politycznych.

- Ronaldo nie powinien pozwolić, aby jego sława i status celebryty stały się narzędziem sportswashingu Arabii Saudyjskiej. On powinien wykorzystać swój czas w Al-Nassr, aby mówić o licznych kwestiach związanych z prawami człowieka w tym kraju - zakończyła Ahmed.

Kontrakt Ronaldo będzie obowiązywał przez 2,5 roku. Na jego mocy Portugalczyk będzie zarabiał 100 mln euro rocznie. To najwyższa gaża w historii futbolu.