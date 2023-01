Złota Piłka 2023. Messi pewniakiem? A co z Lewandowskim?

Dla polskich kibiców najważniejszą kwestią jest to, czy „Lewy" będzie w czołówce wyścigu po Złotą Piłkę. Wiele zależeć będzie od tego, jak sezon skończy Barcelona. Jeśli Barca wygra La Liga, a Robert Lewandowski zostanie królem strzelców, wtedy miejsce w TOP 10 wydaje się wielce prawdopodobne.

Ale większych szans na nagrodę kapitan reprezentacji Polski nie ma. Wszystko przez Mistrzostwa Świata 2022, które nakreśliły głównych kandydatów. Leo Messi, którego gra w PSG nie rzucała na kolana, dokonał rzeczy najważniejszej – został mistrzem świata. Poprowadził Argentynę do ogromnego sukcesu i zdeklasował rywali w wyścigu o Złotą Piłkę. Nic więc dziwnego, że dziś jest absolutnym faworytem do tej nagrody. Oto jak przedstawiają się kursy na głównych kandydatów:

Leo Messi - 1.15

Kylina Mbappe - 5.50

Neymar - 50.00

Erling Haaland - 50.00

Karim Benzema - 100.00

Robert Lewandowski – 100.00

Luka Modrić - 150.00

Jak widać po powyższych kursach, tylko Kylian Mbappe, czyli wicemistrz świata i król strzelców mundialu, może być rozważany jako rywal Messiego. Kurs Argentyńczyka jednak mówi wszystko.

Dla wyników ważne mogą być zmiany, których dokonano na początku 2022 roku w zasadach przyznawania nagrody. Najważniejsza dotyczy okresu, za który będzie nagroda. Do niedawna liczył się cały rok kalendarzowy, ale teraz jest to cały sezon ligowy, czyli od sierpnia do lipca. W 2022 roku występ na Mistrzostwach Świata nie był brany pod uwagę. Nagroda ma dotyczyć indywidualnych osiągnięć danego piłkarza w konkretnym sezonie. To pokłosie kontrowersji z przyznaniem Leo Messiemu Złotej Piłki 2021, choć zdaniem wielu, to nie on na nią zasłużył.

