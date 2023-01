Hazard w końcu zagrał i stał się obiektem drwin. Dostał nowy pseudonim

Eden Hazard zanotował kolejny fatalny występ w barwach Realu Madryt. Reprezentant Belgii nie zachwycił we wtorkowym spotkaniu 1/16 Pucharu Króla przeciwko CP Cacereno i został zmieniony w 68. minucie. Występ zawodnika dobitnie podsumował dziennikarz Sergio Valentin. - To może być najgorszy transfer w historii Realu Madryt - napisał w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna radość kibiców z Argentyny! Te łzy wzruszenia mówią wszystko

Hazard wyśmiany przez kibiców. "Chodząca reklama McDonald's"

Hazard jest na ustach kibiców nie tylko ze względu na słabe występy w barwach madryckiej drużyny. Uwagę fanów przykuła również sylwetka piłkarza. Ta, delikatnie mówiąc, jest niezbyt atletyczna, co spotkało się z falą negatywnych i drwiących komentarzy. - Chodząca reklama McDonald's. Tak wygląda piłkarz? Chyba emerytowany - czytamy w jednym z nich. - Kiedyś był królem Premier League, teraz jest Burger Kingiem - drwiono z kolei na twitterowym profilu Troll Football.

Temat niezbyt atletycznej sylwetki zawodnika Realu przejawia się już od dłuższego czasu. O problemach zawodnika mówiło się już w czasach jego gry w Chelsea. Wtedy jednak Hazard zamykał usta kibiców znakomitymi występami. W barwach angielskiej drużyny wystąpił łącznie w 352 spotkaniach, w których strzelił 110 bramek i zanotował 92 asysty. Niestety jego postawa w hiszpańskiej lidze jest znacznie słabsza.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kontrakt Belga wygasa 30 czerwca 2023 roku, ale wszystko wskazuje na to, że już wcześniej opuści on barwy madryckiego klubu. Mimo iż cieszy się on ogromnym szacunkiem kolegów z drużyny i włodarzy, Ci chcieliby się go pozbyć. "Wszyscy go kochają, ale nikt już w niego nie wierzy. W klubie nie widzą dla niego dalszej drogi" - donosi portal "Relevo".

Boniek ma dość dyskusji o selekcjonerach. I wypala: "Jesteśmy upośledzeni umysłowo"

Hazard dołączył do Realu w 2019 roku za 115 milionów euro. Klub widział w nim następcę Cristiano Ronaldo, jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała te oczekiwania. W obecnym sezonie napastnik wystąpił jedynie w 7 spotkaniach i tylko raz zdołał zapisać się na listę strzelców.