Legenda atakuje nowego trenera Ronaldo. "Najgorsza postać, jaką poznałem"

W ostatnich dniach 2022 roku Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z drużyną Al-Nassr. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki na mocy umowy z arabskim klubem zarobi około 200 milionów euro za rok gry. To największy kontrakt w historii sportu.

Przybycie Portugalczyka do Arabii Saudyjskiej jest ogromnym wydarzeniem dla całego kraju. Nowi koledzy z drużyny oszaleli na punkcie 37-latka. Podobnie ma być z trenerem Rudim Garcią, który również miał już okazję spotkać się ze swoją nową gwiazdą. Idyllę w Al-Nassr mogą popsuć jednak słowa Juninho Pernambucano na temat właśnie Rudiego Garcii.

Juninho ostro o nowym trenerze Cristiano. "Poda mu nawet śniadanie"

Brazylijczyk od maja 2019 roku pracował jako dyrektor sportowy Olympique'u Lyon. Podczas jego kadencji jednym ze szkoleniowców francuskiego zespołu był właśnie Garcia. Brazylijczyk zdążył dobrze poznać aktualnego trenera Al-Nassr i ma o nim jak najgorsze zdanie. Według niego Francuz nie nadaje się do prowadzenia drużyny.

- On nie wie, jak prowadzić drużynę. Kieruje się strachem, który narzuca innym. Szanuje tylko tych, którzy mają władzę lub których może wykorzystać. Jest bezwzględny w swoim działaniu. Dla niego nie liczą się sukcesy zespołu i atmosfera w szatni. Liczy się to, aby być w centrum uwagi - powiedział w rozmowie z "MaisFutbol". - Moje doświadczenia z Rudim Garcią były okropne. To najgorsza postać, jaką poznałem w całej mojej karierze - dodał.

37-latek wziął również pod lupę relację Garcii z Cristiano Ronaldo. Jest on pewny, że szkoleniowiec będzie w stanie zmanipulować Portugalczyka, tylko po to, aby osiągnąć swoje cele.

- On zrobi wszystko, aby zdobyć to, czego chce - rozpoczął - Jeśli będzie musiał, to nawet będzie podawał śniadanie Cristiano. Będzie starał się być jego przyjacielem, być blisko. Wie, jak wykorzystać wpływowych ludzi, a Cristiano Ronaldo to jeden z największych w historii futbolu. Po prostu zrobi dla niego wszystko. Przyjaźń z Cristiano Ronaldo to dla niego priorytet - zakończył.

Najbliższy mecz nowy klub Cristiano Ronaldo rozegra w czwartek (5 stycznia), kiedy na własnym stadionie podejmie Al Taee. Początkowo miał być to dzień debiutu Portugalczyka, jednak jak poinformowało "Daily Mail" będzie musiał on jeszcze poczekać na pierwsze minuty na arabskich boiskach. Al-Nassr zajmuje aktualnie pozycję lidera pierwszej ligi z dorobkiem 26 punktów. Tuż za nimi znajduje się zespół Grzegorza Krychowiaka (Al-Shabab) z jednym punktem straty.