Skandal w USA. Wiadomo już, kto doniósł na trenera kadry. Szok

W Katarze reprezentacja USA dotarła do 1/8 finału, gdzie uległa Holandii 1:3. Po turnieju na jaw wyszła afera, do której doszło w zespole. Okazało się, że jego członkowie głosowali za tym, czy kadrę ma opuścić Giovanni Reyna. Przyczyną było mało profesjonalne podejście pomocnika Borussii Dortmund do treningów. Ostatecznie o jego pozostaniu zadecydował jeden głos, a piłkarz wyjaśnił zachowanie w oświadczeniu. Ale to nie zakończyło sprawy.

Matka Reyny doniosła na Gregga Berhaltera w odwecie za to, jak selekcjoner potraktował jej syna

W tym tygodniu okazało się, że ktoś doniósł na Berhaltera amerykańskiej federacji, że miał on kopnąć swoją żonę podczas kłótni. Selekcjoner wydał już oświadczenie, w którym wyjaśnił sprawę. Sytuacja miała miejsce w 1991 r., a on sam wziął na siebie pełną odpowiedzialność, o czym pisaliśmy szerzej w Sport.pl.

Wiadomo już, kto zgłosił sprawę do federacji. Uczyniła to sfrustrowana matka Giovanniego Reyny. Danielle Reyna przyjaźniła się z żoną Berhaltera i przyznała w środę, że skontaktowała się z przedstawicielami amerykańskiego związku po tym, jak selekcjoner omówił na konferencji prasowej ograniczoną rolę Reyny na mistrzostwach świata w Katarze.

"Aby wyjaśnić sprawę, zadzwoniłam do (dyrektora sportowego US Soccer) Earniego Stewarta 11 grudnia, tuż po tym, jak rozeszła się wiadomość, że Gregg wygłosił negatywne wypowiedzi na temat mojego syna Gio na konferencji. Znałam Earniego od lat i uważam go za bliskiego przyjaciela. Chciałam mu powiedzieć, że byłam absolutnie oburzona i zdruzgotana, że Gio znalazł się w tak okropnej sytuacji i że czułam się osobiście zdradzona przez działania kogoś, kogo moja rodzina uważała za przyjaciela od dziesięcioleci" - powiedziała Danielle Reyna w oświadczeniu opublikowanym przez ESPN.

"Powiedziałam Earniemu, że moim zdaniem to szczególnie niesprawiedliwe, że Gio, który przepraszał za niedojrzałe zachowanie podczas gry, wciąż był ciągnięty przez błoto, kiedy Gregg otrzymał przebaczenie za zrobienie czegoś znacznie gorszego w tym samym wieku. Nie wchodząc w szczegóły, zeznania znacznie minimalizują nadużycia tej nocy, o której mowa" - mówiła w oświadczeniu matka Giovvaniego Reyny, która nawiązuje do incydentu, w którym Gregg Belhalter kopnął swoją przyszłą żonę.

"Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie prosiłam o zwolnienie Gregga, nie groziłam, nie wiem nic o próbach szantażu, ani nigdy nie rozmawiałem o nikim innym poza Greggiem. Nie komunikowałam się w tej sprawie z nikim w US Soccer przed 11 grudnia i nikt inny w mojej rodzinie nie złożył żadnych oświadczeń w US Soccer dotyczących przeszłości Gregga. Jest mi przykro, że informacja została upubliczniona i żałuję, że odegrałam rolę w czymś, co może ponownie otworzyć rany z przeszłości" - dodała kobieta.

Na razie nieznane są dalsze losy selekcjonera. Aktualnie trwa badanie sprawy, którą wyjaśniają prawnicy zatrudnieni przez U.S. Soccer.

