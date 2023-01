To koniec. Mateu Lahoz ogłosił przejście na emeryturę

Wielu zawodników i ekspertów piłkarskich uważa, że Mateu Lahoz to jeden z najgorszych sędziów międzynarodowych ostatniej dekady. Hiszpański arbiter bardzo często pragnie być największą gwiazdą w prowadzonych meczach, przez co równie często traci kontrolę nad sędziowanymi spotkaniami. 45-latek jest także znany ze swoich kontrowersyjnych decyzji i rozdawnictwa kartek, o czym niejednokrotnie mogliśmy się przekonać w ostatnich tygodniach.

Lahoz ogłosił, że przejdzie na emeryturę. Niektórzy z pewnością nie będą tęsknili

Na co dzień Mateu Lahoz sędziuje rozgrywki hiszpańskiej La Ligi, jednak podczas mistrzostw świata w Katarze 45-latek znalazł się także wśród sędziów, powołanych na mundial. Hiszpan prowadził m.in. ćwierćfinałowe spotkanie Argentyna - Holandia, podczas którego odgwizdał 48 fauli i pokazał w sumie jedną czerwoną i aż 18 żółtych kartek dla zawodników, trenerów i asystentów, co zostało niechlubnym rekordem mistrzostw. Tuż po meczu pracę arbitra skomentował nawet Lionel Messi. - FIFA powinna coś z tym zrobić. Nie można wyznaczać sędziego, który nie jest w stanie sprostać zadaniu - grzmiał Argentyńczyk.

Po zakończeniu katarskiego mundialu Lahoz został wytypowany do sędziowania derbów Katalonii, w których Barcelona podejmowała Espanyol. Tym razem arbiter również postanowił zostać głównym bohaterem, wyciągając z kieszeni 16 żółtych i dwie czerwone kartki. Ponadto 45-latek usunął z boiska Leandro Cabrerę za faul na Robercie Lewandowskim, aby po chwili wycofać się z tej decyzji. - On myślał, że to była pierwsza żółta kartka, ale to była druga (...) Nie pamiętał, że już dostałem upomnienie - mówił o błędach sędziowskich Hiszpana obrońca Barcelony, Jordi Alba.

Mateu Lahoz znowu zaszalał. 19 minut i trener wyleciał

Kolejne wyczyny Lahoza obserwowaliśmy we wczorajszym meczu 1/16 finału Pucharu Króla, w którym Sevilla na wyjeździe mierzyła się z Linares Deportivo. W 19. min. spotkania Hiszpan podszedł do trenera gości, Jorge Sampaoliego i pokazał mu drugą żółtą kartkę, przez co doświadczony trener wyleciał z boiska za nagminne podważanie decyzji arbitra.

Antonio Mateu Lahoz odejdzie po zakończeniu sezonu 2022/23

Portal "TyC Sports" poinformował, że 45-letni sędzia zamierza przejść na emeryturę po zakończeniu obecnego sezonu. Mateu Lahoz zadebiutował jako ligowy sędzia 13 września 2008 roku. W 2011 roku Hiszpan stał się międzynarodowym arbitrem.