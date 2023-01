Argentyna i Hiszpania walczą o piłkarza Realu Madryt

Nico Paz urodził się w Santa Cruz de Tenerife, a więc na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich. Do Akademii Realu Madryt dołączył w 2017 roku i początkowo grał jako środkowy obrońca. Podobnie jak jego ojciec Pablo Paz, który wystąpił w 22 meczach reprezentacji Argentyny. Z czasem jednak Nico stał się skrzydłowym i ofensywnym pomocnikiem, i właśnie na tych pozycjach występuje w młodzieżowych zespołach madryckiego klubu. O zawodniku zrobiło się głośno przed mundialem, kiedy to selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni uwzględnił go w szerokiej kadrze na mecze sparingowe.

Argentyna i Hiszpania walczą o Nico Paza. Jedni są zdecydowanie bardziej konkretni

Dyskusja o Nico Pazie powróciła w do hiszpańskich mediów z powodu powołania go przez Carlo Ancelottiego do kadry meczowej na mecz Pucharu Króla przeciwko CP Cacereno. 18-latek na boisku się nie pojawił, ale wskazywany jest jako jeden z największych talentów szkółki Realu.

Zauważają to także trenerzy hiszpańskich reprezentacji młodzieżowych, ale jeszcze ani razu nie powołali zawodnika do żadnej z kategorii wiekowych. Sam Paz deklaruje chęć gry dla Hiszpanii, ale jeszcze ani razu nie musiał dokonać wyboru. Dużo bardziej stara się o niego Argentyna, a konkretnie trener zespołu

U-20 Javier Mascherano. Były piłkarz wysłał do Realu Madryt powołanie dla 18-latka na turniej South American Sub U-20, który rozgrywany będzie od 19 stycznia do 12 lutego. Madrycki klub zgodził się na wyjazd Paza, ponieważ uważa to za idealną ścieżkę rozwoju jego kariery.

Hiszpania chciałby wykorzystać deklarację Paza o chęci gry dla tamtejszej reprezentacji, ale nie ma zamiaru się spieszyć. "Relevo" informuje, że Hiszpanie "w żadnym wypadku nie powołają zawodnika tylko ze względu na ryzyko, że wybierze inny kraj". Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) wolałaby, żeby chęć gry dla ich reprezentacji wynikała jedynie z inicjatywy piłkarza i jeśli chce w niej grać, będzie musiał cierpliwie czekać. Z kolei Argentyńczycy chcą pokazać piłkarzowi "zaufanie, jakim go obdarzają" i próbują przyśpieszyć proces wdrażania go do reprezentacji narodowej.

Na co dzień Pablo Paz jest zawodnikiem Realu Madryt A U-19, który występuje m.in. w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach 18-latek zagrał pięć meczów i zdobył pięć goli, co czyni go najlepszym strzelcem zespołu. Jego największymi atutami są kreowanie akcji, wyszkolenie techniczne i umiejętność dryblingu.