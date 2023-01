Rosjanie uderzają w FIFA i UEFA. "Opamiętajcie się! Stworzyliśmy tyle gwiazd"

Po inwazji Władimira Putina na Ukrainę zarówno FIFA, jak i UEFA wykluczyły rosyjskie kluby i "Sborną" z międzynarodowej rywalizacji. Drużyna Walerija Karpina straciła szansę na udział w mistrzostwach świata. I choć Rosjanie liczą na to, że UEFA i FIFA w końcu pozwolą im wrócić do europejskiej piłki, to, jak na razie, nie ma na to szans. Wściekły z tego powodu jest m.in. Oleg Romancew.

Romancew apeluje do UEFA i FIFA. "Opamiętajcie się"

Legendarny były trener Spartaka Moskwa często zabiera głos w sprawie wykluczenia Rosjan z rywalizacji. Kilka miesięcy temu zaatakował nawet Polaków, którzy zdecydowali się opuścić ligę rosyjską po wybuchu wojny w Ukrainie. Nazwał ich zdrajcami.

Teraz 69-latek znów odniósł się do wykluczenia Rosjan, które jego zdaniem jest niesprawiedliwe. Zaapelował nawet do przedstawicieli europejskich federacji piłkarskich, by jeszcze raz przyjrzeli się sprawie i pozwoli Rosji wrócić do rywalizacji.

- Przede wszystkim chcę, żeby działacze FIFA i UEFA się opamiętali! Przypomnijcie sobie, ile gwiazd dał światu nasz futbol. Działacze powinni zwrócić nam prawo do udziału we wszystkich turniejach - podkreślił były trener w rozmowie z portalem sports.ru.

Rosyjska federacja planowała nawet wyjść z UEFA i przejść do strefy azjatyckiej. Ostatecznie jednak - przynajmniej na razie - zrezygnowano z tego pomysłu. Przeciwny opuszczeniu europejskich struktur był również Romancew. - Pójście tam może być nie tylko krokiem w tył, ale i drogą donikąd. Oczywiste jest, że dla rozwoju naszego futbolu zarówno reprezentacja, jak i kluby potrzebują turniejów oraz treningów. Ale poziom drużyn w azjatyckiej konfederacji nie oznacza rozwoju i pójścia do przodu dla nas. Jestem kategorycznie przeciwny transferowi, na który FIFA też może nie zezwolić - mówił kilka tygodni temu.

Na razie Rosja nie ma szans na powrót do rywalizacji międzynarodowej. Obywatele z kraju najeźdźcy nie poddają się i wykorzystują wszelkie możliwe środki, by wpłynąć na UEFA i FIFA. Niektórzy zaczęli nawet pozytywnie wypowiadać się o europejskich federacjach, mając nadzieję na szybszą i przychylną dla Rosji decyzję. - W UEFA i FIFA pracują ludzie z duszą i sercem. To pozwoli nam znaleźć przestrzeń do współpracy - mówił Siergiej Czepczugow, o czym więcej pisaliśmy w tym miejscu.