Pokazali, co Cristiano Ronaldo zrobił podczas prezentacji. "Kupił" kibiców [WIDEO]

Przejście Cristiano Ronaldo do Al-Nassr to jedno z najgłośniejszych wydarzeń piłkarskich ostatnich dni. We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja Portugalczyka. Najpierw zorganizowano konferencję prasową, a następnie 37-latek wyszedł na boisko, by przywitać się z kibicami. I już na początku przygody z saudyjskim klubem skradł serca fanów.

Kibice zachwyceni Ronaldo. Ten gest zrobił na nich duże wrażenie

Ronaldo pojawił się na murawie wraz z działaczami Al-Nassr. Najpierw wygłosił krótką przemową, zaprezentował kilka trików piłkarskich, a na koniec dostał szansę uszczęśliwienia jednej osoby z trybun, wręczając jej piłkę z autografem.

Oto pierwsze chwile Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Miny nowych kolegów to hit [WIDEO]

Portugalczyk nie zastanawiał się długo nad wyborem. Gdy zobaczył małą dziewczynkę, która z zaangażowaniem mu kibicowała, od razu zdecydował, że futbolówka powędruje właśnie do niej. Podbiegł do trybuny i sugestywnie wskazał palcem, do kogo ma trafić piłka. Dziewczynka złapała futbolówkę i aż przewróciła się ze szczęścia.

Kibice byli zachwyceni gestem Ronaldo, a na stadionie zapanowała prawdziwa wrzawa. Fani zaczęli bić brawo i skandować nazwisko piłkarza. Nagranie szybko obiegło media społecznościowe, a zachowanie Portugalczyka skradło nawet serca internautów. "Mógł wręczyć piłkę komukolwiek, a jednak dostrzegł to małe dziecko. To naprawdę urocze", "Ma wielkie serce" – pisali.

Kilkanaście minut później Portugalczyk znów pojawił się na murawie i odbył pierwszy trening z nową drużyną. Każdy jego ruch był uważnie śledzony przez fanów. Po jednym ze strzałów, który zakończył się golem, cały stadion wydał okrzyk radości, o czym więcej pisaliśmy >>> TUTAJ.

Prezentacja napastnika cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w Arabii. Stadion zapełniło 25 tysięcy kibiców, choć chętnych na zakup biletów było aż 130 tysięcy osób. Transfer Portugalczyka sprawił, że Al-Nassr przestał być już anonimową drużyną. Media spekulują, że debiut Ronaldo w nowych barwach może nastąpić już w czwartek 5 stycznia. Tego dnia Al.-Nassr zmierzy się zAl-Ta'ee.