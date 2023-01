Zamieszanie wokół Lewandowskiego. Jest reakcja prawnika

Robert Lewandowski miał zostać zawieszony na trzy mecze po czerwonej kartce i niestosownych gestach w kierunku arbitra w listopadowym meczu FC Barcelony z Osasuną Pampeluna (2:1). Władze "Blaugrany" odwołały się od kary we wszelkich możliwych instytucjach. Dopiero decyzja ostatniej, czyli sądu w Madrycie, sprawiła, że mógł zagrać w Sylwestra w derbach Barcelony z Espanyolem (1:1). Sprawa wywołała ogromne poruszenie w Hiszpanii. Tamtejsze media szukają wyjaśnień u prawników.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma radości z reprezentacji?

Prawnik wyjaśnia sprawę kary dla Lewandowskiego

Centralny Sąd Administracyjny ds. Spornych z siedzibą w Madrycie przyznał zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zawieszenia wykonania kary dla Roberta Lewandowskiego. Zdaniem sądu decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (TAS) nie jest rozstrzygająca, ponieważ nie wgłębiono się w meritum sprawy i istniała możliwość, że sankcja w końcu zostanie zredukowana lub anulowana. Ponadto chciano uniknięcia "nieodwracalnych szkód", czyli absencji Polaka w meczu. Gdyby to była kara finansowa, pieniądze dałoby się zwrócić, czyli szkoda zostałaby naprawiona.

Decyzję o dopuszczeniu Lewandowskiego do gry zaskarżył Espanyol, ale skarga została odrzucona. Komitet ds. Rozgrywek w dniu meczu derbowego podkreślał, że nie może unieważnić orzeczenia sądowego.

Michniewicz namaścił nowego selekcjonera. Wymowne zdjęcie. "Były i przyszły"

Całą sprawę wyjaśnił hiszpański prawnik, Juan de Dios Crespo, specjalizujący się w prawie sportowym. W jego ocenie dla "Mundo Deportivo" wszystko odbyło się zgodnie z prawem i logiką. - Klub miał pełne prawo, aby skierować sprawę do normalnego sądu i wymiaru sprawiedliwości, aby uzyskać oczekiwaną decyzję. Sąd podszedł do tego bardzo ostrożnie - skomentował prawnik.

TAS zwleka z rozpatrzeniem zażalenia. Decyzja Trybunału będzie ostateczna ws. Lewandowskiego. Zdaniem de Diosa Crespo TAS może jeszcze czekać z wyrokiem, co do tej pory było zrozumiałe, ale im dłużej będzie się tym zajmować, tym gorzej dla "Dumy Katalonii".

Sekretna kontrola FIS u Norwegów? Kolejne zamieszanie na TCS. "Nie udzielam komentarza"

- La Liga została przerwana w listopadzie. W tym czasie mogli zająć się innymi problemami do analizy w innych sportach. Może być tak, że TAS jeszcze przez kilka tygodni nie będzie zagłębiał się w sprawę i decyzję podejmie np. w marcu przed El Clasico. Szkoda sportowa dla FC Barcelony byłaby jeszcze większa, gdyby straciła Lewandowskiego na tak ważny mecz - ocenił.

FC Barcelona ma jeszcze jedno wyjście w tej sprawie. Może zrzec się odwieszenia Lewandowskiego w dowolnym momencie, ale musiałaby to zrobić, zanim TAS wyda ostateczny wyrok. - Najlepsze i najbardziej logiczne byłoby, gdyby po najbliższym meczu z Atletico Madryt Barcelona zrzekła się z prawa do środka zapobiegawczego, który przyznał jej sąd i zastosuje się do sankcji ligi już w styczniu - przyznał prawnik na łamach "MD".

Zawieszenie Lewandowskiego obejmowało trzy mecze. Po sobotnim starciu z Atletico FC Barcelona będzie miała w styczniu jeszcze dwa ligowe spotkania - z Getafe i Gironą. 1 lutego zmierzy się z Betisem.