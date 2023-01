Wieczysta idzie na całość. Wyciąga piłkarza z Pogoni Szczecin

Wieczysta Kraków jest znana z głośnych transferów, zwłaszcza jak na zespół z niższego szczebla ligowego. Właściciel klubu, Wojciech Kwiecień chętnie sięga do kieszeni i sprowadza do zespołu zawodników nawet wprost z ekstraklasy. Taką drogę przebyli m.in. Błażej Augustyn, Karol Danielak, czy Sławomir Peszko. Teraz w ich ślady ma pójść kolejny z ekstraklasowiczów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Innsbruck to dobre miejsce do ataku". Granerud może mieć problem w kluczowym momencie TCS?

Kolejny zdumiewający transfer Wieczystej Kraków. Do drużyny ma dołączyć Kamil Drygas

Jak podaje portal Meczyki.pl, do Wieczystej Kraków ma dołączyć Kamil Drygas. To samo źródło podaje, że prowadzone są bardzo zaawansowane rozmowy, a ich pomyślna finalizacja powinna potrwać najpóźniej do najbliższego poniedziałku. Piłkarz ma najpierw rozwiązać kontrakt z Pogonią Szczecin, który obowiązuje do 2024 roku i związać się wieloletnią umową w trzecioligowcem.

To on zastąpi Michniewicza? Gigant. Głośne nazwisko na medialnej liście

Drygas przez ostatnich sześć sezonów był fundamentalną postacią Pogoni. W klubie nadal pełni rolę jednego z kapitanów. Po objęciu zespołu przez trenera Jensa Gustafssona latem tego roku jego rola została zmarginalizowana. W 17. kolejkach ekstraklasy środkowy pomocnik tylko raz wyszedł w podstawowym składzie. W sumie zaliczył 12 występów, ale niemal wszystkie z nich są kilku lub kilkunastominutowymi epizodami. We wszystkich rozgrywkach tego sezonu 31-latek zagrał łącznie 17 razy i zdołał strzelić trzy gole.

To może być kolejny transfer Wieczystej Kraków tej zimy. Do tej pory do zespołu dołączyli Karol Danielak (Widzew Łódź), Eryk Sobków (Radunia Stężyca), Hennos Asmelash (ostatnio bez klubu, ale wcześniej ukraiński Inhułeć Petrowe i holenderskie ADO Den Haag). Bez wątpienia jednak największym wzmocnieniem jest pozyskanie Simeona Sławczewa, który był już bardzo bliski podpisania kontraktu z jednym z klubów z ekstraklasy (więcej TUTAJ).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wieczysta po 17. kolejkach III ligi w grupie 4 zajmuje 3. miejsce. Zawodnicy Dariusza Marca tracą trzy punkty do liderującego ŁKS-u Łagów. Awans do II ligi wywalczy tylko jeden zespół, dlatego krakowianom może być o niego trudno, choć imponujące transfery mogą znacząco pomóc osiągnąć ten cel.

Oficjalnie: Lech Poznań ma nowego bramkarza. W przeszłości występował w Rakowie