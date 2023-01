Juranović zawiódł. Transfer przepadł? "Jakby chodził na imprezy od tygodni"

Josip Juranović ma za sobą niezwykle udany występ w mistrzostwach świata z reprezentacją Chorwacji. Były obrońca Legii Warszawa był podstawowym zawodnikiem drużyny, która sięgnęła w Katarze po brązowe medale. Dobry występ na najważniejszej imprezie piłkarskiej świata zaowocował zainteresowaniem ze strony topowych klubów - Barcelony, Chelsea, czy Manchesteru United.

Legenda Celitku Glasgow bezlitosna dla Josipa Juranovicia za występ w derbach. "Był okropny"

Jak na razie Juranović wrócił jednak do gry w klubie, z którym związany jest od sierpnia 2021 roku. Mowa oczywiście o Celticu Glasgow. W poniedziałek odbyły się wielkie derby Glasgow. Chorwat zasiadł na ławce rezerwowych w wyjazdowym starciu z Rangers. Szybko musiał jednak pojawić się na boisku.

Już w 21. minucie meczu, przy stanie 1:0 dla Celticu, kontuzji doznał Greg Taylor. Juranović musiał go zastąpić i zagrać na nietypowej dla siebie pozycji lewego obrońcy. Jak się później okazało, nie podołał zadaniu. Popełnił dwa bardzo kosztowne błędy, które doprowadziły do utraty bramek.

Juranović najpierw nie zdołał upilnować Fashiona Sakali, który w 47. minucie bez większych problemów ograł go i popędził na bramkę Celticu, a po chwili mógł cieszyć się z asysty przy wyrównującym golu Ryana Kenta. Sześć minut później Juranović kolejny raz przegrał pojedynek z Sakalą. Zambijczyk ośmieszył go, przepuszczając mu piłkę między nogami i wbiegł w pole karne. Tam został sfaulowany przez Carla Starfelta, a sędzia podyktował rzut karny. Po chwili James Tavernier pewnie wykonał stały fragment gry i Rangers prowadzili 2:1.

Na szczęście dla Juranovicia, Celticowi udało się wywalczyć remis na terenie odwiecznego rywala. W 88. minucie gola na 2:2 strzelił Kyogo Furuhashi. Nie oznacza to jednak, że były defensor Legii Warszawa miał powody do zadowolenia. Po meczu został zmiażdżony przez krytykę ze strony legendy Celticu, Chrisa Suttona.

Anglik, niebezpodstawnie, miał ogromne zastrzeżenia do gry Juranovicia. "Juranović będzie miał trudności z zaimponowaniem obserwującym go skautom" - napisał, odnosząc się do spekulacji transferowych na temat obrońcy.

Jeszcze bardziej surowy Sutton był w rozmowie ze stacją BBC Sport, której jest ekspertem. - Juranović, który grał w półfinale mistrzostw świata, wyglądał, jakby chodził na imprezy od tygodni - stwierdził. - Był okropny. Był łączony z Barceloną i Chelsea, a ty myślisz, cholera, co za pokaz! Naprawdę był okropny - dodał.

W tabeli ligi szkockiej Celtic nadal pozostaje liderem z 55 punktami. Na drugim miejscu są Rangers, którzy zgromadzili jak dotąd 9 punktów mniej. Podium uzupełnia zespół Heart of Midlothian z 31 punktami.

