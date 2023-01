Były piłkarz kpi z Cristiano Ronaldo. Seria prowokacyjnych wpisów

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo dobiegła końca. Portugalczyk związał się 2,5-letnim kontraktem z Al-Nassr, na mocy którego będzie zarabiał 200 mln euro za rok gry. To najwyższa umowa w historii piłki nożnej. We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja napastnika. Wiele osób uważa, że gra w klubie z Arabii Saudyjskiej to krok wstecz w karierze 37-latka. Innego zdania jest sam zainteresowany.

Były piłkarz LIverpoolu kpi ze słów Ronaldo. "Nigdy w życiu"

- Wiele osób wypowiada się na temat futbolu i wygłasza opinie, ale mało kto się na nim zna. W ciągu ostatnich 10-15 lat piłka nożna się zmieniła, a drużyny są zdecydowanie lepiej przygotowane. (...) Jeśli spojrzymy na ostatni mundial, to jedyną drużyną, która ograła aktualnych mistrzów świata, była Arabia Saudyjska. (...) Jeśli mam być szczery, nie interesuje mnie, co mówią inni. To nie koniec mojej kariery. Ta liga jest silna i bardzo wyrównana i chcę spowodować, że stanie się jeszcze lepsza - powiedział Ronaldo na konferencji prasowej.

Media: Cristiano Ronaldo wykiwał Jorge Mendesa na gigantyczne pieniądze

Inne zdanie na temat konkurencyjności saudyjskiej ligi ma Jose Enrique. Były piłkarz Liverpoolu i Newcastle zakpił z opinii Ronaldo i podważył jej prawdziwość. - On nigdy w życiu nie oglądał ani jednego meczu ligi saudyjskiej - taki komentarz zamieścił Hiszpan pod wpisem Fabrizio Romano, który opublikował filmik z wypowiedzią napastnika.

Na tym jednak nie koniec. Były piłkarz odniósł się również do wpadki Portugalczyka z konferencji prasowej. Odpowiadając na pytania po angielsku, Ronaldo z rozpędu pomylił Arabię Saudyjską z Republiką Południowej Afryki. "Brońcie go dalej. On nawet nie wie, gdzie poszedł grać" - żartował Hiszpan.

Po zakończeniu oficjalnej prezentacji napastnik został na stadionie i odbył pierwszy trening z nową drużyną. Każdy jego ruch był uważnie śledzony przez fanów, którzy licznie zgromadzili się na trybunach. Po jednym ze strzałów, który zakończył się golem, cały stadion wydał okrzyk radości.

Dziwaczne zachowanie dziennikarzy na prezentacji Ronaldo. Piłkarz zdębiał

Szansę debiutu w nowym klubie Ronaldo będzie miał najprawdopodobniej w czwartek 5 stycznia. Tego dnia Al-Nassr podejmie Al-Ta'ee. Portugalczyk zapowiedział już, że jest gotowy do gry w tym meczu i liczył na to, że tego samego zdania jest trener jego drużyny - Rudi Garcia.