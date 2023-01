Dziwaczne zachowanie dziennikarzy na prezentacji Ronaldo. Piłkarz zdębiał

- Jak na razie czuję się tu świetnie i jestem dumny, że podjąłem tę wielką decyzję w swojej karierze i życiu. Moja praca w Europie się skończyła. Grałem dla największych klubów na świecie, wygrałem wszystko, co było do wygrania. Teraz przede mną nowe wyzwania w Azji i jestem wdzięczny, że Al-Nassr dało mi tę możliwość. Chcę inspirować nowe pokolenia piłkarzy i piłkarek. To dla mnie wyzwanie, ale jestem z niego dumny i szczęśliwy - powiedział Cristiano Ronaldo w trakcie pierwszej konferencji prasowej w saudyjskim klubie Al-Nassr.

I dodał: - Bardzo ważne jest też to, że moja rodzina czuje się tu świetnie. Kiedy podejmowałem decyzję o wyjeździe tu, moi najbliżsi od początku mnie wspierali. Szczególnie moje dzieci. Wszyscy są szczęśliwi. W poniedziałek przywitano nas tu bardzo miło, Saudyjczycy są dla nas wspaniali.

To słowa, jakie Ronaldo wypowiedział we wtorek po południu, w trakcie oficjalnej prezentacji. Portugalczyk najpierw odpowiedział na kilka pytań przed dziennikarzami, a później został przedstawiony kibicom zgromadzonym na stadionie.

Ronaldo, m.in. nie ustrzegł się wpadki i przejęzyczenia. Było to w momencie, w którym pomylił Arabię Saudyjską z Republiką Południowej Afryki.

Dziwaczne zachowanie dziennikarzy na prezentacji Ronaldo

W Arabii Saudyjskiej na punkcie Ronaldo oszaleli nie tylko kibice, ale też dziennikarze. Sala, w której Portugalczyk odpowiadał na pytania, wypełniła się po brzegi. Chociaż dziennikarze nie mieli możliwości zdania pytań, to i tak sporo się o nich mówiło. Przede wszystkim z uwagi na ich zachowanie.

W trakcie konferencji prasowej, a zwłaszcza w jej końcówce przedstawiciele mediów postanowili naśladować Ronaldo. Dziennikarze co chwilę wykrzykiwali "siuuu", naśladując okrzyk Portugalczyka przy jego charakterystycznej cieszynce.

Reakcja Portugalczyka nie była jednoznaczna. Początkowo Ronaldo spojrzał się na dziennikarzy ze sporym zdziwieniem w oczach. Po chwili jednak z uśmiechem spojrzał w stronę przedstawiciela Al-Nassr i kobiety prowadzącej konferencję prasową.