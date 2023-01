Ronaldo miał mnóstwo ofert. Na prezentacji w Al-Nassr zaczął wyliczać

Manchester United 22 listopada poinformował o zerwaniu umowy z Cristiano Ronaldo, więc portugalski gwiazdor pozostawał bez klubu. Wśród klubów zainteresowanych jego usługami wymieniano zarówno europejskie potęgi, jak i drużyny z mniejszych lig na całym świecie. 37-latek wybrał jednak Al-Nassr. Na mocy nowego kontraktu zarobi aż 200 milionów euro rocznie, ale przekonuje, że gra w saudyjskim klubie to dla niego przede wszystkim wyzwanie. Ponadto zdradził, że otrzymywał wiele lukratywnych ofert z innych krajów.

Cristiano Ronaldo zaprezentowany w Al-Nassr. Zdradził, że miał wiele innych ofert

We wtorek Cristiano Ronaldo został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Al-Nassr i z tej okazji jego nowy klub zorganizował konferencję prasową. Portugalczyk odpowiadał na pytania dziennikarzy, wśród których nie zabrakło zarzutów o kierowaniu się jedynie aspektami finansowymi podczas wyboru klubu. Gwiazdor przedstawił swój punkt widzenia.

- Jeśli mam być szczery, nie interesuje mnie, co mówią inni. Ta liga jest silna i bardzo wyrównana i chcę spowodować, że stanie się jeszcze lepsza. Moja praca w Europie się skończyła. Grałem dla największych klubów na świecie, wygrałem wszystko, co było do wygrania. Teraz przede mną nowe wyzwania w Azji i jestem wdzięczny, że Al-Nassr dało mi tę możliwość - przekonywał 37-latek.

Ronaldo uchylił również rąbka tajemnicy o innych ofertach, które napływały do niego z klubu w całego świata. - Mało kto o tym wie, ale chciały mnie kluby z USA, Brazylii, Australii i kilka z Portugalii. Ja wolałem jednak przyjechać tutaj - stwierdził enigmatycznie piłkarz i nie podał żadnej z nazw klubów.

Były piłkarz m.in. Realu Madryt przekonywał również, że jego przyjście do Arabii Saudyjskiej traktuje jako misję i nie chodzi tylko o grę w piłkę za wielkie pieniądze. - Chcę rozwijać nie tylko futbol, ale też inne części tego wspaniałego kraju. Pragnę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i zmieniać rzeczy na lepsze. Niewiele osób wie, ale Al-Nassr posiada też drużynę kobiecą i chciałbym zmienić nie tylko ją na lepsze, ale też podejście do niej. Chcę inspirować nowe pokolenia piłkarzy i piłkarek. To dla mnie wyzwanie, ale jestem z niego dumny i szczęśliwy - przekonuje Ronaldo.

Kolejne spotkanie Al-Nassr rozegra w czwartek 5 stycznia o godzinie 16:00 przeciwko Al-Ta'ee.