Infantino tłumaczy się ze zdjęcia przy trumnie Pelego. "Od razu się zgodziłem"

W Brazylii trwają uroczystości pogrzebowe Pelego, który zmarł 29 grudnia. W Santos pojawiła się nie tylko rodzina legendarnego piłkarza, ale także wiele osób ze środowiska piłkarskiego. W tym szef FIFA Gianni Infantino, który jednak został skrytykowany przez media całego świata. Szef FIFA, jak gdyby nigdy nic, z uśmiechem na ustach robił sobie zdjęcia tuż obok trumny, w której leżał Pele. Zachowanie 52-latka spotkało się z uzasadnioną krytyką i potępieniem, o czym więcej pisaliśmy --> TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo

Gianni Infantino komentuje selfie na pogrzebie. "Jestem skonsternowany"

Szef FIFA zdążył wydać już oświadczenie na Instagramie w sprawie zdjęcia zrobionego nad ciałem legendarnego piłkarza. "Jestem skonsternowany po tym, jak dostałem informację, że niektórzy krytykują mnie za zrobienie sobie zdjęć podczas ceremonii pogrzebowej Pelego. Chciałbym wyjaśnić, że byłem zaszczycony i zawstydzony, gdy koledzy z drużyny i członkowie rodziny wielkiego piłkarza zapytali mnie, czy mógłbym zapozować z nimi do kilku fotografii. Od razu się zgodziłem" - czytamy.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

52-latek sprecyzował także okoliczności wykonania fotografii. "W przypadku selfie, koledzy Pelego z drużyny poprosili o zdjęcie, na którym wszyscy są razem. Nie wiedzieli jednak, jak je zrobić. Aby pomóc, wziąłem telefon jednego z nich i wykonałem fotografię. Jeśli pomaganie koledze Pelego wywołuje krytykę, to chętnie ją przyjmę i będę nadal pomagał tym, którzy przyczynili się do napisania legendarnych stron historii futbolu".

Pokazali, co wdowa po Pele zrobiła nad trumną. Poruszające

"Mam tyle szacunku i podziwu dla Pelego i dla tej wczorajszej ceremonii, że nigdy nie zrobiłbym niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób lekceważące. Mam nadzieję, że ci, którzy coś opublikowali albo powiedzieli, ale nie wiedzieli i nie szukali informacji na ten temat, będą mieli dość przyzwoitości i odwagi, by przyznać się do błędu" - podsumował działacz.

Zabalsamowali ciało Pelego. Wyjątkowe pożegnanie brazylijskiej legendy