Były bramkarz United wznowił karierę w wieku 45 lat. Długo nie pograł. Fatalny powrót

Roy Carroll ostatnio występował w północnoirlandzkiej drużynie Dungannon Swifts aż do zakończenia kariery w sezonie 2020-2021. Bramkarz najbardziej znany jest oczywiście z występów w Manchesterze United, ale bronił też barw m.in. Wigan Athletic. 45-latek nie potrafił jednak na dłużej rozstać się z piłką i ostatnio ponownie pojawił się na piłkarskiej murawie.

Były bramkarz Manchesteru United złapał kontuzję

Jak informuje brytyjska gazeta "The Mirror", Roy Carroll wyszedł w pierwszym składzie podczas meczu Ballinamallard z Annagh w drugiej lidze Irlandii Północnej. Bramkarz nie będzie miło wspominać powrotu między słupki po 18-mieisącach przerwy. Już w 36 minucie musiał opuścić boisko ze względu na uraz. Stało się to przy wyniku 0:1, a jego Ballinamallard ostatecznie przegrali aż 0:4.

Carrol jest wychowankiem tego klubu i był to dla niego powrót do drużyny po 28 latach. W długiej karierze reprezentował barwy kilku angielskich klubów. Najpierw w 1995 roku przeniósł się do Hull City. Tam prezentował się na tyle dobrze, że został sprzedany za rekordowe wówczas dla klubu 525 tys. funtów. W Wigan stał się prawdziwą gwiazdą i pomógł im awansować do Championship. Rozegrał tam 170 spotkań w cztery lata, co zachęciło Manchester United do wyłożenia za niego prawie 3 mln funtów.

W zespole Sir Alexa Fergusona nie zdołał od razu wywalczyć sobie pierwszego składu. Pewne miejsce między słupkami miał Fabien Barthez, a Irlandczyk z Północy zagrał raptem siedem spotkań, które i tak pozwoliły mu zdobyć medal za mistrzostwo Anglii. W Manchesterze wystąpił łącznie 72 razy. Później grał dla takich klubów jak West Ham, Rangers oraz Olympiakos Pireus. W reprezentacji zaliczył 45 występów.