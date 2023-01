"Sport": Gwiazda Premier League może trafić do Barcelony

FC Barcelona pomimo przeprowadzenia wielu ciekawych transferów latem 2022 roku, wciąż nie może być w pełni usatysfakcjonowana z tego, jak obecnie wygląda jej kadra. Na kilku pozycjach brakuje piłkarzy z najwyższego poziomu lub ci, którzy obecnie występują w zespole Xaviego nie spełniają w stu procentach jego oczekiwań. W hiszpańskich mediach mówi się, że z drużyną może pożegnać się jeden ze skrzydłowych - Raphinha lub Ousmane Dembele. Jak się jednak okazuje, w miejsce któregoś z nich może przyjść bardzo ciekawy gracz z Premier League.

Według informacji katalońskiego "Sportu" FC Barcelona już w najbliższe lato spróbuje ściągnąć do siebie Wilfreda Zahe. Jest to Iworyjczyk, występujący obecnie w Crystal Palace. 30-latek gra jako lewy skrzydłowy, a więc na pozycji na której "Duma Katalonii" ma ostatnio spore problemy. W słabej formie od dłuższego czasu jest Ansu Fati, Raphinha czy Dembele to z kolei piłkarze, którzy podobnie jak Ferran Torres preferują grę na prawej flance. Miejsce dla Zahy w Barcelonie na pewno by się znalazło, problemem mogą być jednak finanse.

Ekipa z Camp Nou po tym, jak zainwestowała w ubiegłym okienku transferowym w wielkie nazwiska, liczyła, że uda jej się awansować do fazy pucharowej w Lidze Mistrzów. Zdecydowanie przyczyniłoby się to do poprawy sytuacji ekonomicznej klubu. Tak się jednak nie stało i teraz chcąc sprowadzać piłkarzy na kolejny sezon, Barcelona będzie musiała kogoś sprzedać oraz liczyć na to, że uda im się sprowadzić do siebie zawodników, którzy będą latem bez klubu.

Do graczy, którym kończy się kontrakt 30 czerwca 2023 roku należy wspomniany Wilfred Zaha. To piłkarz, który do tej pory nie przebił się w żadnym wielkim klubie. Zaliczył nieudaną przygodę w Manchesterze United, teraz na pewno po ustabilizowaniu swojej pozycji w Premier League, chciałby spróbować nowego wyzwania. Przenosiny do La Liga mogłyby więc być dobre dla obu stron.

Zaha w barwach Crystal Palace rozegrał 445 meczów, zdobył w nich 89 goli i dołożył do tego 75 asyst.

