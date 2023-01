Lewandowski poza kadrą Barcelony na środowy mecz

Robert Lewandowski dostał dodatkowy dzień odpoczynku od Xaviego i nie pojedzie do Alicante na mecz Pucharu Króla z CF Intercity. Hiszpańskie media informowały, że trener FC Barcelony będzie chciał wystawić najmocniejszy skład, ale doniesienia do końca się nie sprawdziły.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma radości z reprezentacji?

FC Barcelona zagra bez Roberta Lewandowskiego

Można mówić, że w tym sezonie "Blaugrana" jest mocno uzależniona od formy i skuteczności Polaka, który strzelił 2/5 goli drużyny we wszystkich rozgrywkach. Starcie z trzecioligowcem w krajowym pucharze będzie dobrą okazją dla piłkarzy "Dumy Katalonii" do sprawdzenia, czy są w stanie grać bez polskiego napastnika. Istniało takie ryzyko w lidze po zawieszeniu Lewandowskiego na trzy spotkania, ale klub odwołał się do sądu w Madrycie, który zawiesił wykonanie kary.

Media: Polak faworytem na stanowisko trenera kadry. "Jego akcje stoją najwyżej"

Oprócz Lewandowskiego nie ma w kadrze Pedriego, bardzo ważnego pomocnika lidera La Ligi. To zaprzecza doniesieniom hiszpańskich mediów, które przewidywały, że po stracie punktów w derbach stolicy Katalonii z Espanyolem (1:1) sztab szkoleniowy miał być zły na piłkarzy i w związku z tym Xavi miał wystawić na Puchar Króla pierwszy garnitur.

Skandal w USA. Ojciec zawodnika dotykał jego narzeczoną podczas meczu [WIDEO]

Tamtejsi dziennikarze informowali też o karnym treningu, jeśli nie uda się w środę wygrać.

- Chodzi o to, żeby Lewandowski i Pedri odpoczęli, bo zbliżają się bardzo ważne mecze - tłumaczył Xavi konferencji prasowej.

Spotkanie CF Intercity - FC Barcelona w środę o godzinie 21:00. To mecz 1/16 finału Pucharu Króla. Zgodnie z regulaminem rozgrywek na tym etapie rozgrywane jest tylko jedno starcie, nie ma rewanżu.