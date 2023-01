Jakub Piątkowski nie żyje. "To wielki cios dla wszystkich"

Jakub Piątkowski zmarł 1 stycznia w wieku 37 lat. Był prezesem Towarzystwa Sportowego Celuloza Kostrzyn nad Odrą. Zmarł po walce z chorobą.

Jakub Piątkowski "był profesjonalistą"

- Z przykrością informujemy, że w dniu wczorajszym (1.01) odszedł od nas Nasz Prezes Jakub Piątkowski. Jest to wielki cios dla wszystkich, jednoczymy się w bólu z rodziną Jakuba i składamy najszczersze kondolencje. NA ZAWSZE W NASZYCH SERCACH! - napisano na oficjalnym profilu klubu TS Celuloza Kostrzyn Nad Odrą.

- Pamiętam Jakuba, gdy rozpoczynał pracę w TS Celuloza. Z wielką radością przyjąłem informację, że został prezesem klubu. Odpowiedni człowiek na właściwym miejscu – powiedział Zygmunt Mendelski, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Gazecie Lubuskiej".

- To była dobra współpraca. Często się spotykaliśmy. To Jakub namówił mnie, żebym prowadził spikerkę na meczach Celulozy. Prosił o rady, był ciekawy różnych rozwiązań. Niech spoczywa w pokoju. Będzie nam go brakowało. Miejmy nadzieję, że teraz będzie spoglądał na nas z góry przychylnym okiem - dodawał Mendelski.

TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą gra na aktualnie w IV lidze lubuskiej. Po 17 spotkaniach ma osiem punktów i zajmuje przedostatnie, 17 miejsce w tabeli. Do gry wróci w weekend 11-12 marca spotkaniem z Meprozetem Stare Kurowo.