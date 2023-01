Kibice są wściekli na zachowanie odkrycia mundialu. Sprzeciwił się trenerowi

Enzo Fernandez wywołał ostatnio spore kontrowersje. Sprzeciwił się prośbie trenera Benfiki Lizbona i bez uprzedzenia wyjechał do Argentyny, by świętować Nowy Rok. Zdradziły go dopiero zdjęcia opublikowane przez jego menedżera w mediach społecznościowych. Zachowanie pomocnika rozwścieczyło fanów klubu z Lizbony.

3 Fot. Moises Castillo / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl