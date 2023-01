Oto cena biletu na mecz Ronaldo w Al-Nassr. Będziecie w szoku

Cristiano Ronaldo kontrakt z nowym klubem podpisał w zeszły piątek. W poniedziałek wyruszył w drogę do Arabii Saudyjskiej. We wtorek natomiast ma przejść badania medyczne, a następnie zostanie oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Al Nassr. Ceremonia odbędzie się na stadionie Mrsool Park w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie o godz. 17:00 czasu polskiego. Zainteresowanych tym wydarzeniem z pewnością nie będzie brakowało.

Tyle chcą za bilet na prezentację Ronaldo. Kibice w szoku

Pięciokrotnego laureata Złotej Piłki przywita około 25-30 tys. kibiców, bo taka jest pojemność stadionu. Skąd pewność, że prezentacja Ronaldo przyciągnie takie tłumy? To największy transfer w historii ligi saudyjskiej. A do tego Al Nassr wyciągnął rękę do kibiców i ustalił bardzo dobrą cenę biletów na wydarzenie.

Okazuje się, że za zobaczenie na żywo najlepiej zarabiającego zawodnika świata Saudyjczycy wcale nie wezmą dużo pieniędzy. Wystarczy wydać 15 saudyjskich riali, czyli nieco ponad cztery dolary, a w przeliczeniu na polską walutę - niecałe 18 zł. Na stronie udostępnionej w mediach społecznościowych klubu, gdzie można kupić bilety, widać, że zainteresowanie jest wręcz ogromne. W kolejce do zakupu czeka ponad 100 tys. użytkowników.

Debiut coraz bliżej. Ronaldo zagra w lidze saudyjskiej

Cristiano Ronaldo zadebiutuje w Al-Nassr niedługo później. Najprawdopodobniej jego pierwszym meczem w koszulce saudyjskiej drużyny będzie czwartkowe spotkanie ligowe z siódmym w tabeli Al-Taee. Początek 5 stycznia o godz.16.00. O cenach biletów klub będzie informował na Instagramie. Z kolei w następnej kolejce 14 stycznia Al-Nassr zmierzy się na wyjeździe z zespołem Grzegorza Krychowiaka Al Shabab. Będzie to niewątpliwie mecz na szczycie. Klub Polaka jest wiceliderem ligi saudyjskiej i do prowadzącej drużyny Portugalczyka traci tylko punkt.