Wisła Kraków wystąpiła do prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertne odznaczenie dwóch legend

Krzysztof Mrówka był dziennikarzem związanym blisko z Wisłą Kraków, w której pełnił m.in. funkcję spikera stadionowego. Zmarł 17 grudnia 2022 roku. Z kolei Andrzej Iwan przez lata był piłkarzem krakowskiego klubu, z którym w 1978 roku zdobywał mistrzostwo Polski. W dorobku ma także srebrny medal mistrzostw świata w 1982 roku. Zmarł 27 grudnia 2022 roku. Władze Wisły Kraków postanowiły zwrócić się do prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem o uhonorowanie dwóch legend państwowymi odznaczeniami.

Wisła Kraków chce pośmiertnych odznaczeń dla Andrzeja Iwana i Krzysztofa Mrówki. Wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy

Wisła Kraków zwróciła się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy o uhonorowanie Krzysztofa Mrówki i Andrzeja Iwana w oficjalnym piśmie podpisanym przez prezesa klubu Jarosława Królewskiego.

"Z racji zasług dla polskiego sportu wyżej wskazanych osób, zwracam się jako prezes TS Wisły Kraków SA o rozważenie przyznania pośmiertnych odznaczeń ś.p. Krzysztofowi Mrówce oraz ś.p. Andrzejowi Iwanowi. Gdyby Pan Prezydent zdecydował się na uhonorowanie tych wybitnych przedstawicieli polskiego sportu, to przekazanie odznaczeń rodzinom zmarłych mogłoby się odbyć w lutym 2023 r. w trakcie najbliższego meczu rozgrywanego na obiekcie, który obaj ukochali - Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie" - czytamy.

Z kolei rzeczniczka prasowa Wisły Karolina Kawula, cytowana przez "Gazetę Krakowską", dodaje: - Śmierć Andrzeja Iwana i Krzysztofa Mrówki to ogromna strata dla społeczności piłkarskiej nie tylko pod Wawelem. Aby podkreślić, jak ważne były to dla nas postacie, zdecydowaliśmy się zwrócić do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o przyznanie stosownych odznaczeń, które byłyby wyrazem wdzięczności wobec nich za wkład włożony w propagowanie polskiego sportu.