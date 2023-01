Zabalsamowali ciało Pelego. Wyjątkowe pożegnanie brazylijskiej legendy

Pele zmarł w zeszły czwartek, 29 grudnia w szpitalu w Sao Paulo w wieku 82 lat, po ciężkiej walce z rakiem jelita grubego. W Brazylii trwają przygotowania do pogrzebu trzykrotnego mistrza świata. Odbędzie się on we wtorek, 3 stycznia. Najpierw jednak trumnę z ciałem legendarnego piłkarza wystawiono na stadionie Santosu. Ciało król fubolu wcześniej zostało zabalsamowane.

Tłumy kibiców chcą pożegnać Pelego. Mogą to zrobić na stadionie Santosu

Trumnę ustawiono na samym środku boiska na obiekcie Vila Belmiro, na którym Pele strzelał bramki w barwach Santosu w latach 1956–1974. Na stadion przybywają tysiące kibiców, którzy chcą uczcić pamięć wielkiego zawodnika. Mogą oni podejść do specjalnie zamontowanych barierek, by ostatni raz z bliska pożegnać ikonę brazylijskiej i światowej piłki. Czuwanie na stadionie potrwa w sumie 24 godziny.

Jak podaje telewizja Sky Sports, zaraz po tym trumna zostanie przewieziona ulicami Santosu do domu 100-letniej matki piłkarza, Dony Celeste. Z informacji siostry Pelego Marii Lucii do Nascimento wynika, że kobieta cały czas nie zdaje sobie sprawy ze śmierci syna.

Pele spocznie na największym cmentarzu świata. Pogrzeb we wtorek

Następnie kondukt żałobny przejdzie na 32-piętrowy cmentarz Memorial Necropole Ecumenica w Santosie, na którym Pele zostanie pochowany. Zgodnie z wolą piłkarza, spocznie na dziewiątym piętrze (tak jak przez większość kariery występował z numerem 9 na plecach). W uroczystościach weźmie udział jedynie jego rodzina i najbliżsi znajomi.

Pele jako jedyny piłkarz w historii trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik sięgał po tytuły z reprezentacją Brazylii w 1958, 1962 i 1970 roku. Przez niemal całą karierę występował w rodzimym Santosie. Jedynie ostatnie dwa lata gry (1975-1977) spędził w amerykańskim New York Cosmos. Wielu ekspertów i obserwatorów uważa Pelego za najlepszego piłkarza w historii.