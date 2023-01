Cristiano Ronaldo odleciał. "Do zobaczenia wkrótce". Jest nagranie

Kilka dni temu Al Nassr oficjalnie ogłosiło pozyskanie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk podpisał w Arabii Saudyjskiej luksusowy kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2025 roku. Piłkarz jest już w drodze do nowego klubu.

Cristiano Ronaldo już leci do Arabii. We wtorek oficjalna prezentacja

W poniedziałek nowy pracodawca zawodnika poinformował, że 3 stycznia o 17:00 czasu polskiego odbędzie się oficjalna prezentacja Cristiano Ronaldo. "Nadchodzące wydarzenie. Ceremonia powitalna największego gracza na świecie. Jutro, we wtorek. Kibice Al Nassr powitają swojego nowego zawodnika Cristiano Ronaldo. Godzina 19:00. Plac Zwycięstwa" - czytamy w komunikacie na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Sam piłkarz opublikował w poniedziałek na swoim Instagramie zdjęcia i filmiki z pokładu samolotu lecącego do Arabii Saudyjskiej. "Cześć, do zobaczenia wkrótce" - zwrócił się 37-latek do kibiców Al Nassr.

Wraz z Ronaldo do Arabii poleciała jego partnerka Georgina Rodriguez, która w mediach społecznościowych również podzieliła się zdjęciami z pokładu samolotu.

Cristiano Ronaldo dzięki grze w Al Nassr, a także sprzedaży praw do swojego wizerunku, zarobi fortunę. Według najnowszych doniesień medialnych ma zgarniać około 200 milionów euro rocznie. To najbardziej lukratywna umowa w historii piłki nożnej. - Tworzy się historia. To podpis, który nie tylko zainspiruje nasz klub do osiągnięcia jeszcze większych sukcesów, ale zainspiruje naszą ligę, nasz naród i przyszłe pokolenia, chłopców i dziewcząt, aby byli najlepszą wersją samych siebie - napisał klub ogłaszając transfer Portugalczyka.

Prawdopodobnie Cristiano Ronaldo pierwszy mecz w barwach Al-Nassr rozegra 5 stycznia 2023 roku przeciwko Al-Ta'ee.