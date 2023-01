Barcelona powtórzy manewr jak z Lewandowskim? Teraz chodzi o Jordiego Albę

Derby stolicy Katalonii skończyły się remisem FC Barcelony z Espanyolem 1:1. Wynik jest rozczarowujący dla "Blaugrany", która straciła całą przewagę punktową nad Realem Madryt. Jednak więcej się mówi o pracy sędziego. Mateu Lahoz znów dał popis, pokazując aż 16 kartek, w tym dwie czerwone. Po jednej z nich z boiska wyleciał Jordi Alba, obrońca Barcelony.

Barcelona odwoła się od kary Alby? Sprzeczne informacje z Hiszpanii

Jordi Alba zakończył swój udział w derbach Barcelony w 78. minucie meczu po tym, jak zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Obie zobaczył za niesportowe zachowanie, czyli protesty i dyskusje z arbitrem. Był zaskoczony, gdy sędzia kazał mu opuścić boisko. Jego zdaniem w ogóle nie liczył się z tym, że miał już żółtą kartkę i kara była niewspółmierna do sytuacji.

- Nie rozumiałem tego wyrzucenia z boiska. Podszedłem do Mateu i powiedziałem mu z pełnym szacunkiem, że Joselu założył krzesełko Christensenowi i go faulował, nic więcej. On myślał, że to była pierwsza żółta kartka, ale to była druga. Poza tym, że moim zdaniem to nie jest nawet kartka, to jasne, że gdyby zdawał sobie sprawę, że to jest na wagę czerwonej kartki, nie pokazałby mi jej. Zdaję sobie sprawę, że czasem popełniam błędy i za bardzo protestuję, ponieważ jestem bardzo impulsywny i muszę poprawić ten aspekt, ale dzisiaj tak nie było. Mateu popełnił błąd, ponieważ nie pamiętał, że już dostałem upomnienie. Nie udzielił mi żadnych wyjaśnień. Ostatecznie trudno, żeby przyznał ci rację, ale chodzi o to, że nic takiego nie powiedziałem - ocenił Alba po meczu.

Dziennik "Marca" donosił w poniedziałek, że Alba ma pełne wsparcie władz FC Barcelony, które złożą odwołanie od czerwonej kartki. Chcą, by trener Xavi mógł z niego skorzystać na weekendowy hit z Atletico Madryt. Inne informacje podaje jednak dziennikarka Helena Condis z Cadena COPE, która dostała informację od oficjeli Barcelony, że klub nie zdecydował się odwoływać od kary dla doświadczonego reprezentanta Hiszpanii, co oznacza, że nie będzie mógł on zagrać w niedzielnym szlagierze La Liga.

Warto dodać, że Jordi Alba, podobnie jak Robert Lewandowski, będzie dostępny w środę na mecz w Pucharze Króla z trzecioligowym CF Intercity. Alba stanowi istotną część szatni, ale nie jest pierwszoplanową postacią Barcelony w tym sezonie. W tym sezonie w dużej mierze wchodził z ławki, a Xavi stawiał w pierwszym składzie na młodego Alejandro Balde. W 13 meczach dla klubu zaliczył dwie asysty.

W ostatnim czasie FC Barcelona odwoływała się od kary zawieszenia dla Roberta Lewandowskiego w wielu instytucjach. Dopiero sąd w Madrycie, ostatnia możliwa instancja, zdecydował się na jej wniosek zawiesić karę Polaka i ten mógł mógł zagrać w derbach stolicy Katalonii. To nie oznacza jednak końca sprawy, bo Lewandowskiego wciąż może czekać trzymeczowa dyskwalifikacja w lidze po rozpatrzeniu odwołania.