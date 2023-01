Leo Messi w elitarnym gronie. Tylko dziewięciu piłkarzy osiągnęło piłkarski Olimp

Leo Messi ma za sobą bardzo udany rok, który zwieńczył zdobyciem tytułu mistrza świata z reprezentacją Argentyny. Na zeszłorocznym mundialu był w świetnej formie. Strzelił siedem goli i dorzucił do tego trzy asysty, tym samym zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Wyprzedził go jedynie Kylian Mbappe z ośmioma bramkami na koncie.

Leo Messi dołączył do wąskiego grona legend

Dzięki triumfowi na mundialu Argentyńczyk dołączył do elitarnego grona. Jako jeden z dziewięciu piłkarzy w historii wygrał zarówno mistrzostwa świata, jak i Ligę Mistrzów, a także otrzymał Złotą Piłkę. Po Ligę Mistrzów sięgał czterokrotnie, za każdym razem w barwach FC Barcelony. Miało to miejsce w 2006, 2009, 2011 i 2015 roku. Z kolei laureatem Złotej Piłki został siedem razy (w 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010 i 2009 roku). W tym wąskim gronie przywitał go Kaka. "Witaj w klubie" - napisał na Instagramie.

Poza Messim do tej grupy należą jeszcze:

Bobby Charlton - Liga Mistrzów 1968, mistrzostwa świata i Złota Piłka 1966

Franz Beckenbauer - Liga Mistrzów 1974, 1975, 1976; mistrzostwa świata 1974, Złota Piłka 1972, 1976

Gerd Muller - Liga Mistrzów 1974, 1975, 1976; mistrzostwa świata 1974, Złota Piłka 1970

Paolo Rossi - Liga Mistrzów 1985, mistrzostwa świata i Złota Piłka 1982

Zinedine Zidane - Liga Mistrzów 2002, mistrzostwa świata i Złota Piłka 1998

Rivaldo - Liga Mistrzów 2003, mistrzostwa świata 2002, Złota Piłka 1999

Ronaldinho - Liga Mistrzów 2006, mistrzostwa świata 2002, Złota Piłka 2005

Kaka - Liga Mistrzów i Złota Piłka 2007, mistrzostwa świata 2002

Leo Messi niedługo ma wrócić do treningów w PSG. Argentyńczyk do tej pory świetnie sobie radził w bieżącym sezonie. Rozegrał 19 meczów, w których strzelił 12 goli i zaliczył 14 asyst. Klub z Paryża po 17 kolejkach jest liderem tabeli Ligue 1 z dorobkiem 44 punktów.

